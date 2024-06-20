我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲公布衝突影片 中國海警揮刀 菲方人員遭砍右手拇指

酷暑延續 紐約4成納涼中心「六月節」閉門

中國與美國4個領域差距正在拉大 學者：值得高度警惕

記者廖士鋒／即時報導
中國學者示警，目前中國與美國在獨角獸、AI、晶片和生物醫藥4個領域的增長指標正在拉大。（路透）
中國學者示警，目前中國與美國在獨角獸、AI、晶片和生物醫藥4個領域的增長指標正在拉大。（路透）

中國與美國之間結構性競爭狀態是當前國際局勢的重要影響因素，也一直有「修昔底德陷阱」的擔憂，不過最近中國學者示警道，除了GDP的差距拉大，還有四個領域的差距正在拉大，「值得高度警惕」。

中國人民大學重陽金融研究院17日召開一場主題論壇，根據近日發布的全文，人大重陽執行院長王文在主題發言中指出，目前中國與美國在獨角獸、AI晶片和生物醫藥4個領域的增長指標正在拉大，背後反映了目前仍然與美國差距較大的前沿科技水平。

他表示，胡潤研究院《2024全球獨角獸榜》顯示，過去一年美國和中國中國分別出現70家和56家新獨角獸。全球獨角獸企業美國以703家獨角獸領先，中國以340家位居第二，占全球總數僅為23%。從行業分布來看，美國的獨角獸企業主要集中在軟體服務、金融科技人工智慧和健康科技領域，「而這正是中美部分發展指標拉大的主要領域」。

此外史丹福大學研究團隊發布的《2024年人工智慧指數報告》顯示，2023年美國共發布109個基礎模型，是中國中國（20個）的5倍多。同時美國有61個知名AI大模型，而中國只有15個。

就晶片產業方面，在晶片製造工藝和裝備領域，中國80%的晶片製造設備依賴進口；晶片製造所需的關鍵材料，如光刻機等，中國目前仍需全部進口。即使中國已擁有華為海思、中芯國際等晶片設計和製造企業，但與國際先進水準相比，「差距依然較大」。

而在生物醫藥領域。2023年全球生物製藥獲得了720億美元融資，其中91%的資金流向了美國，中國下降了59%。截至2022年底，全球在研創新藥共有1萬100條管線，美國企業在研產品數量為4,282個，占比約為42%；中國企業在研產品數量為3,291個，占比約為33%。

除了上述四大領域之外，目前中國與美國「頭部互聯網企業」市值差距也在拉大。截至2024年5月底，中國頭部互聯網科技企業（騰訊、阿里巴巴、美團、京東、拼多多）市值總額約1.1兆美元，美國頭部互聯網科技企業（微軟、谷歌、蘋果、亞馬遜、Meta）市值總額約為12兆美元，市值差距從2021年的8.8兆美元擴大到11兆美元。

王文認為，短期內的這些指標的縮小與拉大也屬於正常的經濟現象，「關鍵在於能否正視並全力以赴地解決」。

晶片 人工智慧 AI

上一則

吃完火鍋舌頭為何發黑？ 杭州網紅店「甩鍋」惹群嘲

下一則

厄瓜多拆跳板 中國走線客不怕另闢蹊徑 只怕川普回鍋

延伸閱讀

美國駐北京使館轄區調整 滇黔內蒙移交廣州與瀋陽總領館

美國駐北京使館轄區調整 滇黔內蒙移交廣州與瀋陽總領館
美國會通過涉藏法案 中學者：助長分裂引發新的對抗

美國會通過涉藏法案 中學者：助長分裂引發新的對抗
台積電傳研發晶片封裝新技術 從晶圓級轉向面板級封裝

台積電傳研發晶片封裝新技術 從晶圓級轉向面板級封裝
「華人船王」趙錫成捐百萬美元 打造海大木蘭大樓

「華人船王」趙錫成捐百萬美元 打造海大木蘭大樓

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

2024-06-16 15:45
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品
房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡