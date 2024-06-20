中國與美國4個領域差距正在拉大 學者：值得高度警惕

中國學者示警，目前中國與美國在獨角獸、AI、晶片和生物醫藥4個領域的增長指標正在拉大。（路透）

中國與美國之間結構性競爭狀態是當前國際局勢的重要影響因素，也一直有「修昔底德陷阱」的擔憂，不過最近中國學者示警道，除了GDP 的差距拉大，還有四個領域的差距正在拉大，「值得高度警惕」。

中國人民大學重陽金融研究院17日召開一場主題論壇，根據近日發布的全文，人大重陽執行院長王文在主題發言中指出，目前中國與美國在獨角獸、AI 、晶片 和生物醫藥4個領域的增長指標正在拉大，背後反映了目前仍然與美國差距較大的前沿科技水平。

他表示，胡潤研究院《2024全球獨角獸榜》顯示，過去一年美國和中國中國分別出現70家和56家新獨角獸。全球獨角獸企業美國以703家獨角獸領先，中國以340家位居第二，占全球總數僅為23%。從行業分布來看，美國的獨角獸企業主要集中在軟體服務、金融科技 、人工智慧 和健康科技領域，「而這正是中美部分發展指標拉大的主要領域」。

此外史丹福大學研究團隊發布的《2024年人工智慧指數報告》顯示，2023年美國共發布109個基礎模型，是中國中國（20個）的5倍多。同時美國有61個知名AI大模型，而中國只有15個。

就晶片產業方面，在晶片製造工藝和裝備領域，中國80%的晶片製造設備依賴進口；晶片製造所需的關鍵材料，如光刻機等，中國目前仍需全部進口。即使中國已擁有華為海思、中芯國際等晶片設計和製造企業，但與國際先進水準相比，「差距依然較大」。

而在生物醫藥領域。2023年全球生物製藥獲得了720億美元融資，其中91%的資金流向了美國，中國下降了59%。截至2022年底，全球在研創新藥共有1萬100條管線，美國企業在研產品數量為4,282個，占比約為42%；中國企業在研產品數量為3,291個，占比約為33%。

除了上述四大領域之外，目前中國與美國「頭部互聯網企業」市值差距也在拉大。截至2024年5月底，中國頭部互聯網科技企業（騰訊、阿里巴巴、美團、京東、拼多多）市值總額約1.1兆美元，美國頭部互聯網科技企業（微軟、谷歌、蘋果、亞馬遜、Meta）市值總額約為12兆美元，市值差距從2021年的8.8兆美元擴大到11兆美元。

王文認為，短期內的這些指標的縮小與拉大也屬於正常的經濟現象，「關鍵在於能否正視並全力以赴地解決」。