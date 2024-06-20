習近平青海調研 罕見前往寄宿制學校與藏傳佛教宏覺寺

中共總書記習近平近日前往青海調研，行程包含藏傳佛教格魯派寺院宏覺寺，圖為該寺僧人持寶傘迎接習近平。（新華社）

中共 總書記習近平 近日離開北京，除了在陝西延安參加「中央軍委政治工作會議」之外，也到青海西寧考察，這是他任內第三度在青海調研，除到寄宿制學校果洛西寧民族中學外，還首度到了青海轄內的藏傳佛教格魯派的宏覺寺，釋出中共民族宗教政策的最新風向。

新華社19日披露，習近平18日下午在青海西寧考察，先後到西寧市的果洛西寧民族中學和宏覺寺，「了解當地深入推進教育工作東西部協作和對口支援、加強鑄牢中華民族共同體意識教育和藏傳佛教界弘揚愛國愛教優良傳統、促進民族團結進步等情況」。

20日下午新華社發布的詳細報導提到習近平在寄宿制的果洛西寧民族中學強調要「把中華民族共同體意識從小就植入孩子們的心靈」。隨後他前往宏覺寺，受到該寺民主管理委員會負責人敬獻哈達，並僧人提香爐、持寶傘迎接他。

在寺中，習近平了解寺廟歷史沿革、「老一輩革命家關心推動民族工作和宗教工作的情況」，他並走進大殿，聽取寺廟「加強日常管理、促進民族團結進步」等情況介紹。他指出，宏覺寺這座千年古剎，在增進歷代中央政府與藏傳佛教聯繫方面發揮了重要的橋樑紐帶作用，要向老一輩革命家學習，把新時代黨的統戰工作、民族工作、宗教工作做得更好。習近平強調，希望青海藏傳佛教界弘揚愛國愛教優良傳統，「促進宗教和順、社會和諧、民族和睦」。

19日上午習近平聽取青海省委和省政府工作會報，他強調，青海是大陸少數民族分佈集中的省份，要繼續做好民族工作和宗教工作。全面貫徹「新時代黨的民族工作大政方針」，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，促進各民族全方位嵌入、廣泛交往交流交融。全面貫徹「新時代黨的宗教工作理論和方針政策」，堅持「宗教中國化方向，依法加強宗教事務管理特別是宗教活動場所管理」。

公開資料顯示，宏覺寺相傳始於唐代文成公主和親吐蕃時所建供奉釋迦 摩尼的土壇，該寺則建於明洪武二十三年（西元1390年），後來成為拉卜楞寺的屬寺，也是藏傳佛教格魯派寺廟。1951年12月，中央西北局書記、西北軍政委員會副主席習仲勳（習近平之父）專程前來為十世班禪額爾德尼．確吉堅贊赴藏送行，並在宏覺寺與十世班禪商討具體赴藏事宜。

習近平任內曾於2016年8月、2021年6月兩度到青海考察調研，官方通報的行程並未有藏傳佛教寺廟，此次很可能係首次到達青海的藏傳佛教寺廟調研。另外，2021年7月習近平任內首度前往西藏考察，其中也包含拉薩的哲蚌寺。

在習近平赴宏覺寺調研前夕，美國國會甫通過「促進解決西藏–中國爭端法」，認為西藏非自古屬於中國，且「藏區」不僅侷限西藏，更包含青海、四川等地，大陸外交部發言人林劍則警告美國議員代表團，不要在印度達蘭薩拉與達賴喇嘛接觸。

他指出十四世達賴並不是單純的宗教人士，「而是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」。並強調西藏自古就是中國一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，不得簽署上述法案。他表示大陸將採取「堅決有力」措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。