我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「習近平國師」張維為爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

42年前…美第1位非裔女飛官 水柱賀她機長生涯退休

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

中國新聞組／北京20日電
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

中國國家主席習近平「國師」、復旦大學中國研究院院長張維為又爆爭議。在馬來西亞演講時被當地大學生提問有關張維為有「瑞士永久居留證」，成為輿論笑談後，張維為近日爆出雷人語，稱中國工地工人的伙食，比美國中產家庭吃得還要好。

網易號「一刻不正經」發文指出，張維為出生於1957年12月，上海人，中國政治學者、作家；復旦大學特聘教授、復旦大學中國研究院院長、國家高端智庫理事會理事、上海春秋研究院高級研究員、中國發展模式研究中心主任、瑞士日內瓦外交與國際關系學院訪問教授、上海社會科學院世界中國學研究所所長、日內瓦外交與國際關係學院亞洲研究中心高級研究員。

該文章指出，張維為有一次到工地去調研，當他看到工地工人手中的盒飯時，發出了由衷的感慨，對著鏡頭深情的說道：「你看，這伙食比美國中產家庭吃的還要好。」

該文章說：「聽到這句話之後，我心中暗爽一下後，看了一下工地工人的伙食，原來就是一份普通的盒飯，飯和菜一分為二，菜不過是一份不同的萵筍炒肉片，當張教授看到肉片之後便情不自禁的發出此種感歎。看來美帝的人民確實是生活在水深火熱之中啊，原來他們連肉片都吃不上了。」

習近平

上一則

豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患

下一則

復旦大學畢業典禮學生打老師 傳為台灣學生

延伸閱讀

「滬九條」發威 上海房市交易暖了

「滬九條」發威 上海房市交易暖了
IMF宣布設立上海區域中心 加強亞太地區工作

IMF宣布設立上海區域中心 加強亞太地區工作
走線客買工地安全卡 恐後患無窮

走線客買工地安全卡 恐後患無窮
走線客為省時間不培訓 紐約工地安全卡「用買的」

走線客為省時間不培訓 紐約工地安全卡「用買的」

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

2024-06-16 15:45
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」

狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」