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香港「反修例和國安案件」去年倍增

香港特派員李春／香港即時報導
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）

香港司法機構說去年反修例（反送中）和國安案等刑事案件數目倍增，增加幅度超出預期。

香港司法機關由香港各級法院、特別法庭和審裁處組成，其首長是當任香港終審法院首席法官。司法機構政務處則協助各級法院內部行政及管理事宜，一切運作制度與政府部門無異。

香港司法機構最新向立法會提交的文件顯示，香港高等法院原訟庭的總案件量，由前年的約一點六六萬宗，上升百分之十八至去年的約一點九六萬宗；期內包括反修例及國安案等刑事案件的數目，由二二三宗倍增至四四六宗。

香港司法機構文件還說，從去年五月起，香港司法機構編排更多交付審判的聆訊於裁判法院進行，令更多相關案件在原訟庭湧現，導致原訟庭需處理的答辯及判刑案件顯著增加，預料數目升勢仍會持續。

司法機構又認為，反修例案件和國安案的審期，往往大幅超出預計，其中國安案須由三名刑事法官審理，令司法資源更受壓，加上案件一般較複雜，需花較長時間完成審訊前必要的步驟和程序、進行案件管理聆訊及準備審訊，而且審期以至擬備判案書所需的時間亦較長，導致其他刑事法律程序的平均輪候時間仍較長。

但截至今年三月，香港各級法院大部分民事案件，司法機構指平均輪候時間大致達標，除了高等法院原訟庭處理的若干類別刑事案件外，多數刑事法律程序的平均輪候時間均顯著改善。

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