每天數百萬訂單直送越南 中越邊境成跨境電商新據點

電商搭配越南語主播的直播帶貨，成為中國商品銷往越南的新途徑。（圖／取自第一財經）

「電商 +直播」的經營模式，如今正迅速從中國向越南 ，乃至整個東南亞 擴散。凌晨從廣西憑祥出貨的包裹，走跨境電商快捷管道，當天就到抵達越南首都河內，如今每天平均會有400~500萬張訂單從中國進入越南，為中國企業提供新的出口路徑。

據《2024年越南電子商務趨勢》顯示，32%的越南成年消費者每周都要在電商平台上頻繁購物；22%的消費者每周至少網購1次。與越南一市三縣（諒山市、文朗縣、高祿縣、長定縣）接壤的廣西省憑祥市，是中國通往越南及東南亞的重要陸路通道，憑祥市擁有友誼關口岸（公路，越南稱南關）和憑祥口岸（鐵路）兩個國家出入境檢查站，其中，友誼關口岸是中國通往越南最便捷的陸路通道之一。

據第一財經報導，憑祥市抓住機會與優勢，成為中國往越南和東南亞的跨境電商基地之一。隨著越來越多在地人投入經營跨境電商，憑祥市在2023年4月成立跨境電商協會，以此整合倉儲物流、直播主培訓、供應鏈服務、進出口貿易等產業鏈資源，培育跨境電商生態圈。

如今憑祥跨境電商直播基地裡有30多位越南語主播，分為早中晚三班，在國際版抖音商城（TikTok Shop）、蝦皮（Shopee）、來贊達（Lazada）等在越南流行的電商平台上輪番直播，將中國美妝、服裝、小家電、3C數位等產品，介紹給鏡頭另一邊、成千上萬的越南消費者。

據最新數據，今年1到4月，憑祥市跨境電商進出口額完成人民幣33.4億元，年增466.88%，規模和增速均位居廣西第一。跨境電商成為憑祥市經濟發展的新動力。

對憑祥的跨境電商從業者來說，這種不出國門做電商的模式，為企業帶來額外收益。除了減少在越南設立倉儲的費用和風險，還大幅降低經營成本。

對越南消費者來說，他們能在最短的時間收到物美價廉的商品，此舉也改變他們過往的消費習慣。憑祥市跨境電商協會副秘書長彭雲帆告訴第一財經記者，銷往越南表現最好的商品是陸產美妝和服飾，「以往受日韓劇影響，越南民眾覺得日韓美妝是最好的，如今國產美妝在電商平台做品牌宣傳，已在競爭中佔據上風。」

然而，隨著中國跨境電商在越南呈現爆發式發展，越南政府對此也提出更多因應措施。越南財政部長胡德福17日向國會提交《增值稅法》修訂提案，其中建議政府考慮對跨境電商小包裹採取10%增值稅稅率，瞄準了這批日益擴大的中國跨境電商訂單。而根據越南現行法律規定，跨境電商小包裹免徵增值稅。

越南國會財政預算委員會主任黎光孟同日表示，目前平均每天都有四五百萬份訂單量的包裹，通過中國進入越南。貨值普遍在10萬-30萬越南盾（約合3.9美金到11.7美金之間）。