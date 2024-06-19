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香港名媛碎屍案 蔡天鳳前夫盜竊金飾認罪判刑3年半

記者林宸誼／即時報導
涉盜竊金飾，蔡天鳳前夫鄺港智認7罪判囚3年半。（圖／取自貴陽晚報）
涉盜竊金飾，蔡天鳳前夫鄺港智認7罪判囚3年半。（圖／取自貴陽晚報）

發生在去年2月震驚香港社會的名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，其前夫鄺港智在調查期間被揭發早年盜取6名受害者價值超過港幣630萬元（約合80.7萬美元）的金飾等財物， 19日他於法院承認6項盜竊罪及1項「沒有按照法庭的指定歸押」罪，被判刑42個月。

香港有線新聞報導，28歲被告鄺港智，被控於2013至2015年謊稱從事中國黃金投資生意，誘騙6名受害人合資購入共逾港幣630萬元金飾，並盜取他們的金飾等財物，包括39條項鍊、32條手鍊、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10兩金條，案件原於2015年開審，但鄺港智棄保潛逃7.5年後，才因謀殺案被捕。

案情指出，鄺港智是在網路上結識6名男子後，邀請6人合作黃金買賣投資生意，鄺港智帶6人到不同珠寶店購買金飾，聲稱可較高價格賣出金飾，賺取利潤後可分給6人，但鄺港智取得金飾後就杳無音信。

鄺港智去年被捕時，身上有港幣68萬元（約合8.7萬美元）現金、5隻名表、1支勞斯萊斯車鑰匙、2支凌志車鑰匙，以及他大哥的護照和中國駕駛執照。鄺港智求情透露是因母親破產、大哥留學而備受壓力。

法官認為被告並非因一時貪念，而是處心積慮下犯案。但考慮被告已經認罪，並已向受害人歸還全數款項，最終判處監禁42個月。

鄺港智及死者蔡天鳳前大伯鄺港傑、前公公鄺球，被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪一案，則交付高院審理。蔡天鳳前婆婆李瑞香在羈押15個月後由外甥保釋出獄。

蔡天鳳 投資 香港

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