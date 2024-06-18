連蘋果都暴跌…中國最暢銷5個PC品牌 除華為出貨量全下滑

中國最暢銷的5個PC品牌中，華為排名第2。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦、智慧手表等。(記者林宸誼/攝影)

Canalys發布的最新分析統計數據顯示，2024年中國個人電腦（含桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）市場預計會縮減1%。儘管全球市場已恢復增長趨勢，但中國2024年第1季的出貨量仍然下跌12%。

具體來看，在中國桌上型電腦和筆記型電腦出貨量中，前五名中僅有華為 站穩，保持了出貨量不下跌，在市場排名中第2位。

而聯想雖然依舊排在第1名，但是出貨量下跌了16%；第3名的惠普，出貨量更是暴跌了24%，估計與今年傳出惠普將大部分筆記本生產線從中國遷出有一定關係；蘋果則排在了第五位，出貨量也是暴跌了21%。

Canalys預測，伴隨著人工智慧 (AI)PC概念以及產品的推出，桌上型電腦和筆記本的出貨量在2025年預計會增加12%左右，2024年出貨量會下降1%左右，而平板電腦的出貨量2024年、2025年僅會保持4%的增長速度。

在平板電腦出貨量中，華為更是力壓了蘋果、小米 、榮耀、聯想等一眾廠商，2024年第1季的年增長率達到88%，出貨量達到了214.1萬台，成為2024年第1季平板出貨量的第1名，市占達到29%。

排在第2位的是蘋果，市占從去年第1季的34%降到了27%，出貨量則是下降了3%左右。

除此之外，小米也在平板電腦產品線上也出現了比較快速的增長，年增長率達到35%，增長速度也非常可觀，不過市占並沒有增加太多，僅從2023年第1季度的11%增長至12%，榮耀的出貨量則出現了7%的下跌。從數據不難看出，華為的回歸，一定程度上也是影響了蘋果與榮耀的平板電腦銷量。