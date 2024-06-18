我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州911系統因高溫全面癱瘓 歷經近2小時修復

留住人才大幅加薪 沃爾瑪店長可年賺53萬

連蘋果都暴跌…中國最暢銷5個PC品牌 除華為出貨量全下滑

記者林宸誼／即時報導
中國最暢銷的5個PC品牌中，華為排名第2。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦、智慧手表等。(記者林宸誼/攝影)
中國最暢銷的5個PC品牌中，華為排名第2。圖為華為上海旗艦店裡擺自家筆記型電腦、平板電腦、智慧手表等。(記者林宸誼/攝影)

Canalys發布的最新分析統計數據顯示，2024年中國個人電腦（含桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）市場預計會縮減1%。儘管全球市場已恢復增長趨勢，但中國2024年第1季的出貨量仍然下跌12%。

具體來看，在中國桌上型電腦和筆記型電腦出貨量中，前五名中僅有華為站穩，保持了出貨量不下跌，在市場排名中第2位。

而聯想雖然依舊排在第1名，但是出貨量下跌了16%；第3名的惠普，出貨量更是暴跌了24%，估計與今年傳出惠普將大部分筆記本生產線從中國遷出有一定關係；蘋果則排在了第五位，出貨量也是暴跌了21%。

Canalys預測，伴隨著人工智慧(AI)PC概念以及產品的推出，桌上型電腦和筆記本的出貨量在2025年預計會增加12%左右，2024年出貨量會下降1%左右，而平板電腦的出貨量2024年、2025年僅會保持4%的增長速度。

在平板電腦出貨量中，華為更是力壓了蘋果、小米、榮耀、聯想等一眾廠商，2024年第1季的年增長率達到88%，出貨量達到了214.1萬台，成為2024年第1季平板出貨量的第1名，市占達到29%。

排在第2位的是蘋果，市占從去年第1季的34%降到了27%，出貨量則是下降了3%左右。

除此之外，小米也在平板電腦產品線上也出現了比較快速的增長，年增長率達到35%，增長速度也非常可觀，不過市占並沒有增加太多，僅從2023年第1季度的11%增長至12%，榮耀的出貨量則出現了7%的下跌。從數據不難看出，華為的回歸，一定程度上也是影響了蘋果與榮耀的平板電腦銷量。

華為 小米 人工智慧

上一則

宣傳新招？熱播劇「我的阿勒泰」推廣新疆 大獲成功

下一則

又抓了150人 緬甸累計已移交近5萬名詐騙犯給中國

延伸閱讀

蘋果不再提供「先買後付」服務 距推出才一年

蘋果不再提供「先買後付」服務 距推出才一年
華為折疊機面板採購 全球掉第二 三星新機效應 市占率衝52%居冠

華為折疊機面板採購 全球掉第二 三星新機效應 市占率衝52%居冠
華為折疊機熱賣 帶動面板採購市占高達55%

華為折疊機熱賣 帶動面板採購市占高達55%
華為的大鴻蒙計畫要來了

華為的大鴻蒙計畫要來了

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

2024-06-16 15:45
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客