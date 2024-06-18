宣傳新招？熱播劇「我的阿勒泰」推廣新疆 大獲成功

網劇「我的阿勒泰」播出後，劇集取景地新疆阿勒泰地區最近迎來客流高峰。「張鳳俠的小賣部」「巴太樹」「彩虹布拉克」等劇中地點成為新的熱門旅遊打卡地。圖為阿勒泰地區哈巴河縣白哈巴景區風光。 （新華社）

中國熱門電視劇「我的阿勒泰」帶動新疆 旅遊風潮。這部具有官方出資及宣傳背景的電視劇是中國宣傳新疆形象的舉措，意圖改變新疆危險形象、帶動旅遊發展。但人權倡議者分析，這是中國政府稀釋維吾爾 族人口的新策略。

華爾街日報今天報導，中國熱播電視劇「我的阿勒泰」改編自中國作家李娟2010年出版的回憶錄，以新疆小城阿勒泰為取景地，講述一位漢族女作家與一名哈薩克族男子之間的愛情故事，自5月初首播一周內就吸引了超過1億人觀看。

報導指出，「我的阿勒泰」具有中國官方色彩，由中國廣電總局和愛奇藝聯合製作、官方媒體大力宣傳。2023年，中國廣電總局選定該劇為「網絡（網路）視聽節目精品創作傳播工程」扶持項目，入選標準之一是項目必須「講好中國故事」。

該劇也是中國加大力度宣傳新疆的舉措之一。以新疆美麗廣闊的大草原，取代過往恐怖分子潛伏的危險邊疆印象。該劇也凸顯中國各地政府的新商業模式，利用在當地拍攝的電視劇的人氣促進本地旅遊業。

報導指出，事實證明該策略是成功的，它吸引了想逃離緊張生活的城市年輕人。新疆阿勒泰的旅遊負責人說，自該劇開播以來，當地旅遊的預訂量增加了370%。

雖然宣傳的主要對象是中國年輕人，但該劇已經入圍坎城影展，本月還將在哈薩克播出。在社交媒體平台X，新疆官方帳號用英文推文宣傳該劇，稱其代表了「北疆的自由、壯觀和美麗」。

報導援引澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析師Daria Impiombato的說法指出，中國正試圖為邊疆地區打造「溫順可愛」的形象。一份報告指出，中國當局招募女性「邊疆網紅」，為動盪的新疆、西藏區域宣傳。

報導指出，新疆宣傳部門計劃今年在文化旅遊和公關媒體方面投入人民幣3.08億元（約4246萬美元），占總預算支出的60%以上，比2020年的相關支出高出27%。

Impiombato說，通過促進旅遊業，中國政府使新疆進入主流，讓它與中國其他地方一樣。

人權觀察（Human Rights Watch）2月發布的報告指出，中國正在脅迫維吾爾族人和其他突厥裔穆斯林離開家園，到中國各地的工廠和倉庫工作。美國勞工部 國際事務副次長李西婭（Thea Lee）5月表示，越來越多的強迫勞工從新疆被轉移到中國其他地方，以規避美國針對新疆供應鏈的行動。