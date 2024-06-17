澳洲總理致詞歡迎李強到訪 卻誤稱他「李克強」

中國總理李強(左)與澳洲總理艾班尼斯。(歐新社)

澳洲 廣播公司(ABC)中文網17日報導，澳洲政府今日設午宴歡迎到訪的中國總理李強 ，但澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)致歡迎詞時，錯把李強(Li Qiang)稱為已故的前任中國總理「李克強 」(Li Keqiang)。

這項歡迎儀式在坎培拉國會大廈舉行，艾班尼斯在致詞時說：「我很榮幸能在此歡迎您到來──中國總理『李克強』。」

當艾班尼斯叫錯名字時，台下的李強面無表情，但不斷眨眼。

坐在李強後方的中國人員在聽到「李克強」時，明顯抬起頭看向艾班尼斯，兩眼圓睜，但又很快低下頭去。

這是時隔七年後再有中國總理到訪澳洲，上一次在2017年訪澳的即是李克強。

今日的總理會面也有其他風波，在記者會中，兩名中國外交官多次試圖擋在天空新聞台記者成蕾前面，澳洲官員出面勸阻未果，乾脆也用身體阻擋這兩名中國人士接近成蕾，變成一場肉身攻防戰。

成蕾是在中國出生的澳洲記者，她因間諜罪在中國被關押三年多後，去年10月獲釋。

坎培拉將是李強的紐西蘭和澳洲之旅最後一站。