澳洲總理致詞歡迎李強到訪 卻誤稱他「李克強」
澳洲廣播公司(ABC)中文網17日報導，澳洲政府今日設午宴歡迎到訪的中國總理李強，但澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)致歡迎詞時，錯把李強(Li Qiang)稱為已故的前任中國總理「李克強」(Li Keqiang)。
這項歡迎儀式在坎培拉國會大廈舉行，艾班尼斯在致詞時說：「我很榮幸能在此歡迎您到來──中國總理『李克強』。」
當艾班尼斯叫錯名字時，台下的李強面無表情，但不斷眨眼。
坐在李強後方的中國人員在聽到「李克強」時，明顯抬起頭看向艾班尼斯，兩眼圓睜，但又很快低下頭去。
#李强访澳 【错把李强称”李克强“！】在为李强总理举行的午宴上，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在致辞时把李强总理错称为其前任“李克强”总理。— ABC中文 (@ABCChinese) June 17, 2024
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這是時隔七年後再有中國總理到訪澳洲，上一次在2017年訪澳的即是李克強。
今日的總理會面也有其他風波，在記者會中，兩名中國外交官多次試圖擋在天空新聞台記者成蕾前面，澳洲官員出面勸阻未果，乾脆也用身體阻擋這兩名中國人士接近成蕾，變成一場肉身攻防戰。
成蕾是在中國出生的澳洲記者，她因間諜罪在中國被關押三年多後，去年10月獲釋。
坎培拉將是李強的紐西蘭和澳洲之旅最後一站。
#李强访澳 【中国官员似乎试图遮挡成蕾】视频画面显示，在两国文件签署仪式上，来自中国的官员试图遮挡出现在现场的澳籍记者成蕾。— ABC中文 (@ABCChinese) June 17, 2024
阿尔巴尼斯被问及此事，他说他不了解情况，但是说道：“让人们充分参与很重要”。
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