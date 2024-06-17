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北京出手 宣布對歐盟豬肉及豬副產品展開反傾銷調查

中國新聞組／即時報導
為報復歐盟將對中國電動汽車加徵反補貼稅，中國商務部17日宣布，對歐盟豬肉及豬副產品展開反傾銷調查。（中新社）
為報復歐盟將對中國電動汽車加徵反補貼稅，中國商務部17日宣布，對歐盟豬肉及豬副產品展開反傾銷調查。（中新社）

歐盟執委會本月12日宣布，擬從7月4日起對從中國進口的電動汽車加徵高額臨時反補貼稅。北京當局當時即揚言，將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。17日下午，中國商務部正式公告，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

公告稱，中國商務部於2024年6月6日收到中國畜牧業協會代表中國國內豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。

中國商務部稱，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

公告指出，傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日；調查範圍為原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品。

根據公告，被調查產品為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽醃或鹽漬的，未煉製或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽醃或鹽漬的，整個或切塊的豬的腸、膀胱及胃。

中國商務部表示，本次調查自2024年6月17日起開始，通常應在2025年6月17日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

商務部 歐盟 華人

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