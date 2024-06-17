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香港機場罕見貨機故障滯留跑道 180多航班受阻

香港特派員李春/香港即時報導
圖為中國東方航空公司的一架客機在香港國際機場跑道滑行。非新聞內容涉事貨機。 (中新社)
圖為中國東方航空公司的一架客機在香港國際機場跑道滑行。非新聞內容涉事貨機。 (中新社)

香港出現罕有降落貨機故障，長時間滯留跑道，導致17日香港機場有186個航班延誤。

據香港政府新聞處發布訊息，一架貨機報稱油壓系統故障，17日早上約7時30分緊急折返機場，降落時爆胎，貨機一度滯留在香港機場北跑道8小時，到下午約3時才拖離，北跑道在下午3時45分重新開放。

涉事貨機是亞特拉斯航空5Y4304，原訂前往阿拉斯加安克雷奇。航班追蹤網站顯示，貨機清晨4時許起飛，飛到台北附近時折返。

受事故影響，機場一度需以單跑道運作，航班升降受影響。早上7時至下午3時，機場共處理315班客運航班，當中186班航班延誤。根據機場的顯示幕，有前往吉隆坡、台灣等地的航班要延遲，大部分客機都要更改閘口。

在香港機場，有受影響旅客說沒有收到航空公司通知，到機場才知道航班延誤，只可在機場等候。

香港機場管理局說，早上約6時收到控制塔通知，指涉事貨機要緊急折返，最終7時許在北跑道降落，機上有5名機組人員，無人受傷。機場隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎。由於貨機的油壓系統故障，在跑道上緊急處理的時間比預期長。

香港機管局稱，早上涉事貨機起飛後，收到報告指南，跑道上偵測到有疑似輪胎碎片，隨即緊急清理，並安排其他航班改由北跑道升降。清理工作於約6時20分完成。

香港機管局表示十分關注事件，按程序要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。

港府運輸及物流局長林世雄透過社交媒體稱，關注機場跑道出現疑似輪胎碎片，一架貨機因故障須折返，香港機管局和民航處一直以安全為大前提，盡力處理事件以及減低對機場運作的影響，相信三跑道系統全面運作後，可進一步增加機場應對抵禦突發事件的能力。

香港 港府 特拉斯

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