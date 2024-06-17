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中國福建廣東豪雨釀山洪山崩 累計9死17失蹤

中央社台北17日電

中國南方福建、廣東近日豪雨成災，多地山洪爆發及山坡地崩塌。據統計廣東梅州市已有5人死亡、15人失蹤、13人受困。福建武平縣則有4人死亡、2人失蹤。累計已造成9人死亡、17人失蹤。

中國廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室17日通報，16日開始，廣東梅州多地出現大暴雨和局部特大暴雨。其中，梅州市下轄的平遠縣泗水鎮24小時降水達369.3毫米，全市多地受災嚴重。

截至17日，梅州市平遠縣泗水鎮、仁居鎮、東石鎮、蕉嶺縣南礤鎮、梅縣區松源鎮等多處發生山洪、山體滑坡，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

廣東省省防汛防旱防風總指揮部已於17日上午10時將防汛應急響應提升至3級，並派出3架救援直升機抵達受災地區開展人員轉移和物資投放。據初步統計，目前當地已組織200餘支隊伍、9000多人投入搶險救援，省防總已調集18支搶險救援隊伍、1835人、986台裝備抵達梅州，開展搶險工作。

另據澎湃新聞報導，根據南方電網廣東電網公司指出，廣東受降雨影響而停電的用戶數共計32萬戶，截至17日下午4時，已有近6成恢復供電。

央視新聞稍早報導，福建省武平縣也因暴雨而釀洪災，截至17日上午10時，武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山坡地崩塌，造成4人死亡、2人失蹤。

暴雨 洪災

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