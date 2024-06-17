習近平致信賀黃埔百年 要求堅定反「獨」促統

「紀念黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年座談會」17日下午在北京人民大會堂舉行。（本報系資料照）

中國17日在北京人民大會堂舉辦「紀念黃埔建校百周年」活動，中共 總書記習近平 在賀信中稱，黃埔軍校是第一次國共合作的產物，「也是『我國』第一所培養革命軍幹部的學校」，要求黃埔軍校同學會繼續弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，堅定反「獨」促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力。

「紀念黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年座談會」17日在北京人民大會堂舉行，中方由中國全國政協主席王滬寧出席並致詞，中共中央統戰部長石泰峰主持座談會，會上安排中國黃埔軍校同學會負責人和「台灣黃埔同學代表」發言。

綜合央視新聞和新華社報導，會上宣讀了習近平的賀信。習近平在賀信中指出，黃埔軍校是第一次國共合作的產物，「也是『我國』第一所培養革命軍幹部的學校」。

他並指，中國黃埔軍校同學會是中共領導下聯繫海內外黃埔同學及其親屬的愛國群眾團體，成立以來始終秉持「發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華」的宗旨，服務黨（中共）和國家發展大局，為擴大兩岸交流合作、反對「台獨」分裂、推進祖國統一作出了積極貢獻。

習近平強調，新旅程上，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，進一步強化思想引領和組織建設，發揮特色優勢，堅定反「獨」促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力。

習近平賀信還說，希望廣大海內外黃埔同學及其親屬不忘先輩遺志，勇擔時代重任，積極投身「中國式現代化」建設，為推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。

王滬寧在致詞時表示，習近平專門致賀信，充分肯定黃埔軍校的歷史功績和黃埔軍校同學會的正面貢獻，深刻闡明黃埔軍校同學會的性質宗旨和使命任務，對海內外黃埔同學及親屬提出殷切期望，為做好新時代黃埔軍校同學會工作提供了根本遵循。

王滬寧說，海內外黃埔同學及親屬是推動「祖國統一和民族復興」的重要力量，要堅定不移推進祖國統一大業，積極參與兩岸交流合作，積極推動兩岸青年加強交流，共同傳承弘揚中華文化，讓兩岸同胞在交流交往中越走越近、越走越親，不斷增進國家民族認同，鑄牢中華民族共同體意識。要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅決維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。

據中方發布，石泰峰主持座談會，民革中央主席鄭建邦代表各中國民主黨 派中央、群眾團體致賀詞，中國黃埔軍校同學會負責人，和「台灣黃埔同學代表」在會上發言。同時，中共中央及國家機關相關部門和有關民主黨派、海峽兩岸、港澳和海外黃埔同學及親屬代表，中國省級黃埔軍校同學會負責人等參加座談會。

值得注意的是，在近期兩岸均舉辦黃埔紀念活動，搶佔黃埔精神話語權，台灣更有輿論聲討赴中參加活動的退役官兵下，中方此次在北京舉辦的大型紀念活動，並未廣邀媒體採訪，也未揭露參會台灣嘉賓名單。