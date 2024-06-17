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衛報：中機構尋求英大學合作 取得AI發展智慧軍事基地

中央社倫敦17日綜合外電報導
英國「衛報」16日披露，中國的江蘇自動化研究所試圖與英國知名的倫敦帝國學院學術合作，以取得可能用於「智慧軍事基地」的人工智慧（AI）科技。路透
英國「衛報」16日披露，中國的江蘇自動化研究所試圖與英國知名的倫敦帝國學院學術合作，以取得可能用於「智慧軍事基地」的人工智慧（AI）科技。路透

英國「衛報」16日披露，中國的江蘇自動化研究所試圖與英國知名的倫敦帝國學院學術合作，以取得可能用於「智慧軍事基地」的人工智慧（AI）科技。

衛報報導，電郵內容顯示，江蘇自動化研究所（Jiangsu Automation Research Institute，Jari）論及將倫敦帝國學院科學家開發的軟體應用在軍事上。

江蘇自動化研究所是中國頂尖的無人艦艇設計機構，2019年與倫敦帝國學院簽署一筆金額達300萬美元的協議前，把這個目標透露給倫敦帝國學院的兩名雇員。

雙方合作的「未來數位海洋創新中心」（Future Digital Ocean Innovation Centre）原訂設於帝國學院資料科學研究所之下，當時資料科學研究所由國際知名人工智慧專家郭毅可領導，郭毅可2022年離開帝國學院，出任香港科技大學首席副校長。

該中心的宗旨是推進海洋預測、電腦視覺、「民用」智慧製造等。然而，雙方敲定正式合作前的書信往返中，江蘇自動化研究所也提到考慮用於軍事上。

這些電郵由英中透明組織（UK-China Transparency）依資訊自由法提出申請取得。

根據一封日期為2018年11月，江蘇自動化研究所研究總監寫給一名帝國學院教授（其姓名已被塗去）與另外一名帝國學院雇員的中文信件中，指出未來數位海洋創新中心的主要目標是測試帝國學院資料科學研究所開發的軟體能否整合納入其JariPilot，成為更強大的產品，應用於智慧機構、智慧軍事基地和智慧海洋。

英中透明組織主任盾君山（Sam Dunning）表示：「我們的研究提出了證據，證明（中國）企圖將倫敦帝國學院的專長和資源整合入中國國家軍事海上戰鬥無人艦艇研究計畫。」

「這類合作關係存在於各大學，引發外界質疑英國科學機構是否瞭解中國在習近平治下日益獨裁和軍事化。和這樣的國家打交道時，必須進行適當的盡職調查。」

未來數位海洋創新中心似乎曾於2019年9月舉辦啟用典禮，根據帝國學院2021年報摘要，來自江蘇自動化研究所的資金被其視為吸引到的知名業界贊助。

然而，帝國學院在和政府當局討論後，這項合作關係於2021劃下句點。帝國學院指出，尚未進行任何研究，而收到的50萬英鎊，也已於2021年10月退回。

帝國學院發言人指出：「在考量英國出口管制法和諮詢政府當局，並將國家安全納入考慮之後，決定結束這項合作關係。」

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute, RUSI）中國專家彭朝思（Charles Parton）表示，這項合作「顯然十分不合適」，根本就不該簽下。

去年英國第4頻道播映的紀錄片披露郭毅可與上海大學學者發表了8篇共同撰寫的論文，內容涵蓋了飛彈設計，以及利用人工智慧控制海上戰鬥無人艦艇。

帝國學院在2017年至2022年間獲得與中國軍方有關的資金超過1800萬英鎊，但隨著政府加強限制科學合作的政策，2021年以後，好幾個合作計畫宣告終止。

英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）指出：「我們的大學猶如待宰羔羊。他們試圖相信獨立的科學研究，但在中國這一套行不通。他們現在所做的一切冒著非常大的風險。」

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