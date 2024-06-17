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福建特大暴雨釀災 龍岩傳出4死2失蹤

中國新聞組／即時報導
福建龍岩16日起普降暴雨，目前已傳出暴雨至少造成4死、2失蹤。（取材自央視新聞）
福建龍岩16日起普降暴雨，目前已傳出暴雨至少造成4死、2失蹤。（取材自央視新聞）

據央視新聞報導，福建省龍岩市武平縣16日起普降暴雨，當日14時起，局部地區驟降特大暴雨，24小時過程雨量最大為岩前鎮372.4毫米。截至17日10時，武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山體滑坡，共造成4人死亡、2人失蹤。

福建省氣象局指出，本輪強降水過程暴雨範圍、最大日降水量、最大過程降水量、綜合強度均已達極端事件強度。

初步統計，武平縣全縣17個鄉鎮（街道）受災嚴重，4.78萬人受災，房屋倒塌378間，農作物受災880公頃，道路損壞135處73.3公里、堤防受損158處，通信基站損壞582個，直接經濟損失約人民幣4.15億元。

17日7時，福建省氣象局繼續發布「暴雨預警Ⅱ級」，預計今明兩天，福建省內陸和北部地區仍將有80至250毫米降水，局部地區雨量恐達320毫米。

福建省減災委員會辦公室、福建省應急廳經分析研判，已於17日12時啟動福建省自然災害救助Ⅲ級應急響應，呼籲各相關地區、各有關單位按照預案和規程，切實做好防災減災救災等各項工作。

另，大陸中央氣象台17日10時繼續發布暴雨橙色預警，預計17日14時至18日14時，湖南南部、江西中部、浙江南部、福建北部、廣西北部等地部分地區將有大暴雨，廣西東北部等地局部地區有特大暴雨（250～280毫米）。

暴雨

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