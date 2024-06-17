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中國宣布將澳洲納免簽國家 雙方開放3、5年簽

中國新聞組／即時報導
在中國國務院總理李強訪問澳洲之際，北京宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍。圖為在澳洲的親中人士與反中人士16日互相舉旗示威。(歐新社)
在中國國務院總理李強訪問澳洲之際，北京宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍。圖為在澳洲的親中人士與反中人士16日互相舉旗示威。(歐新社)

中國國務院總理李強17日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，據人民日報報導，北京同天宣布，將澳洲納入單方面免簽國家範圍。澳洲護照持有者可15天免簽入境中國。兩國還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發三至五年的多次入境簽證。

據路透報導，艾班尼斯在致辭中說：「我們歡迎（中澳）雙邊關係的持續穩定和發展。這次對話使我們對各自的利益有了更深入的認識。」他表示，澳洲和中國的經濟互補，也在應對氣候變化方面有共同利益。

「我們也有分歧……這就是為什麼坦誠對話如此重要。對於澳洲來說，我們一貫主張和平、穩定和繁榮的地區和世界的重要性。」

李強與艾班尼斯會面後告訴記者，雙方舉行「坦誠、深入、富有成果的會議，達成了很多共識」。艾班尼斯說，「我們都同意堅持對雙邊關係的正確定位，鞏固雙邊關係勢頭，並以積極態度處理這種關係。」

據澳洲廣播公司中文網報導，李強宣布，中國將單方面把澳洲納入免簽國，澳洲護照持有者可15天免簽入境中國。兩國還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發三至五年的多次入境簽證。

李強15日抵達澳洲訪問，為時隔七年後再有中國總理到訪。

中澳關係從2020年起因新冠疫情溯源等問題開始惡化，為此，中國對來自澳洲的木材、大麥和葡萄酒等商品實施進口限制，但目前大部分限制已陸續解除。坎培拉方面預計，李強訪澳後，北京還將允許澳洲活龍蝦銷往中國。

稍早，李強在訪問紐西蘭時也宣布，持紐國護照者可15天免簽入境中國。

李強 澳洲 國務院

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