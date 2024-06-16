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南海發生擦撞 中國海警新規上路2天 首度扣留菲律賓船隻

中國新聞組／北京17日電
在中國「海警機構行政執法程序規定」正式施行前，14日有菲律賓民眾前往馬尼拉中國領事館外抗議。（歐新社）
在中國「海警機構行政執法程序規定」正式施行前，14日有菲律賓民眾前往馬尼拉中國領事館外抗議。（歐新社）

中國「海警機構行政執法程序規定」甫於本月15日正式施行，中國海警於北京時間17日上午近7時即發布新聞稿稱，6月17日，菲律賓一艘運補船非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管制措施。

新聞稿指稱，17日5時59分，菲運補船無視中方多次嚴正警告，違反「國際海上避碰規則」，以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

中國海警局5月15日公布「海警機構行政執法程序規定」，自2024年6月15日起施行。該「規定」在第14章「涉外行政案件的辦理」中明確提到，對涉嫌違反出境入境管理的外國人，需作進一步調查的，拘留審查最長可達60天。

中國這項新規定公布後引發菲律賓的強烈回應，據法廣報導，菲律賓外交部曾發表聲明表示：「如果中國在非法、無效和擴張性的10段線範圍內的水域和海洋地物執行這些新規定，將直接違反國際法，因為10段線實際上涵蓋了菲律賓擁有主權、主權權利和管轄權的西菲律賓海地區或公海地區」。西菲律賓海是菲國對在其專屬經濟區內的部分南海海域的稱法。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）日前告訴菲律賓漁民，「不要害怕，繼續在我們的專屬經濟區內開展正常活動」。布勞納強調，「我們有權開發本地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕」。

中國在海警執法新規上路僅兩天就對菲律賓採取行動，恐將引發中菲新一波衝突。

圖為菲律賓今年5月19日在仁愛礁附近海域所拍攝，兩艘中國海警充氣艇（左和右）包抄...
圖為菲律賓今年5月19日在仁愛礁附近海域所拍攝，兩艘中國海警充氣艇（左和右）包抄兩艘菲律賓小型充氣艇。 （法新社）

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