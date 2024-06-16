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廣州高仿品業一條龍 3000人民幣高仿包 當2萬元正品賣

記者謝守真／即時報導
中國廣州有假奢侈品商家將人民幣3000元的高仿奢侈品，直接當作人民幣2萬元的正品來賣。(圖／擷自央視財經)
中國廣州有假奢侈品商家將人民幣3000元的高仿奢侈品，直接當作人民幣2萬元的正品來賣。(圖／擷自央視財經)

中國假貨猖獗不是新聞，特別的是，中國央視財經主動揭發，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證明等通通能「做」出來。商家將人民幣3000元（約414美元）的高仿奢侈品，直接當作2萬元（約2760美元）正品來賣，並透過特別製作的海外物流假單據來增加消費者信任度。

報導指出，位在廣州火車站西側的商業區、東側的白雲世界皮具貿易中心，以及周邊小區，都是當地人所熟知的假貨集散中心。見到潛在消費者前去，僅管尚未從計程車下車，路邊就有被當地稱為「拉客仔」的人湊過來拉生意。

報導指出，上述販售假貨的商店並非僅藏在居民樓。在廣州火車站附近的商場裡，不少店舖販售看似自主品牌的服飾和皮件，但當詢問後店家便會立即稱，店內還有仿冒的名牌皮件和服裝，可批發也可零售，甚至有專門小程序供消費者選擇。

有商販指出，進場前會查驗顧客身分，若懷疑是政府、媒體等人員就不准其進入。在確認身分「安全」後，店家才會將門推開，展示貨架上各種高仿名牌包。有顧客問價時，女店員還會謹慎地將價格在計算機上按出價錢。

央視記者還發現，市場內各家業者定價並不統一，即便是從同一個製假工廠流出的貨源，價格也能有數倍的差距。在廣州火車站西側的金都服裝批發市場，其他店鋪中售價人民幣800元（約110美元）的皮帶，在這裡的批發價不過180元（約25美元），也號稱為頭層牛皮，帶全套包裝。而街邊遊蕩的拉客銷售，每帶客成交一單，提成就超過百元（約14美元）。

店家透露，在他們這裡購買包具、服裝，只能獲得基礎的包裝，如果需要手提袋等完整包裝，需要在街邊的包裝店內購買。盒子、袋子、票據在內的全套包裝要價人民幣15元（約2美元）。但票據上會有商品編號、銀行卡、授權碼、日期等訊息，普通消費者難以分辨真假。而且除了常見的香港假票據，這裡還能提供日本南韓等地的假票據。

廣東廣州桂花崗小區商家稱，「代購當正品賣屬於詐騙，我按假的賣，我屬於觸犯它的品牌，不會判刑那麼重。」按正品賣的話，價值比較高。他指，一個包拿貨為3000元，代購可賣2萬元，「我們擺好跟你說我是高仿的，不是真的。」

上海一家二手奢侈品交易門市創辦人劉懿稱，近年來，二手奢侈品交易量持續增長，每月門市鑑定的奢侈品超過百件，但其中透過代購管道購入的奢侈品不少是假貨。她解釋，除票據外，不少消費者也極為相信物流資訊，若商品是從海外發貨，便認為商品大概率是真的。

中國央視財經指出，位在廣州火車站西側的商業區、東側的白雲世界皮具貿易中心，以及周...
中國央視財經指出，位在廣州火車站西側的商業區、東側的白雲世界皮具貿易中心，以及周邊小區，都是當地人所熟知的假貨集散中心。(圖／擷自央視財經)
中國央視財經指出，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票...
中國央視財經指出，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證明等通通都能「做」出來。(圖／擷自央視財經)

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