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美大使會上海涉俄學者 強烈反對北京支持普亭殘酷戰爭

記者廖士鋒／即時報導
美國駐北京大使伯恩斯（左3）透過 涉俄學者，傳遞美方強烈反對中國支持俄國的舉措。（圖／取自上海國際問題研究院微信公眾號）
美國駐北京大使伯恩斯（左3）透過 涉俄學者，傳遞美方強烈反對中國支持俄國的舉措。（圖／取自上海國際問題研究院微信公眾號）

美國駐北京大使伯恩斯近日訪問上海，除了與該市長龔正會面外，也特別與中國研究俄羅斯的學者會面，傳遞美國對中國企業提供俄國軍工關鍵材料、及北京支持俄國總統普亭對烏戰爭的強烈反對。

據美國駐北京大使館微信公眾號消息，伯恩斯近日訪問上海，除與龔正會面外，還參觀了上海美國中心，並見證全新的口述歷史紀錄片系列「鮮活歷史：當中國遇見世界」（Living History: Stories from the Opening of China）正式推出。

值得一提的是，伯恩斯在上海還與中國的俄羅斯議題學者會面。伯恩斯在社群媒體「X」上發文說，「我和中國的俄羅斯議題學界泰斗會面，向他們傳遞了美國對於中國公司向俄羅斯軍工業基地提供關鍵材料，以及北京支持普亭在烏克蘭進行殘酷戰爭的強烈反對」。結束上海行程後，伯恩斯轉往江蘇鎮江，參觀賽珍珠故居，向其致敬。

上海國際問題研究院15日在微信公眾號發文指，該院3位研究員吳蓴思、強曉雲和趙隆13日下午在上海美國文化中心與伯恩斯進行交流，雙方重點圍繞烏克蘭危機、俄羅斯問題和中俄關係等交換看法。

消息並沒有提到美方「強烈反對」的相關表態，僅表示幾位學者向伯恩斯「詳細介紹了中國對於政治解決烏克蘭危機的立場，闡明確保烏克蘭戰場不外溢、戰事不升級的必要性」。同時從歷史、政治、安全、輿論等多個層面，「介紹了新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不結盟、不對抗、不針對第三方的性質，強調反對北約擴大在亞太地區的活動，以及中國與美國、歐洲、俄羅斯、烏克蘭關係發展的獨立價值」。

消息並表示伯恩斯指出，與上研院學者的交流具有建設性，非常必要且很有收穫。「雖然中美在烏克蘭危機、中俄關係等問題上存在看法分歧，但應當就此保持各層級對話，特別是智庫間的二軌對話」。

此外，美國駐北京使領館15日則在「X」上發文指出，6月14日廣州法院對記者兼婦女維權人士黃雪琴和勞工維權人士王建兵進行「不公正判刑」，「因為他們代表中國公民進行和平宣傳工作。我們強烈譴責對他們的判決，並呼籲中華人民共和國立即釋放他們」。

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