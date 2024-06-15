李開復：中國AI助理用戶僅千萬 大幅落後ChatGPT

人工智慧公司「零一萬物」執行長李開復。（新華社）

中國企業正加速投入人工智慧 （AI ）發展，試圖追趕美國。然而人工智慧公司「零一萬物」執行長李開復指出，目前中國使用AI助理的用戶不過千萬，而ChatGPT 推出兩個月就有1億用戶。

騰訊科技「AI未來指北」今天發布AI專家李開復的訪談報導。他指出，中國AI發展面臨的一大挑戰是中國民眾對使用AI助理並不熱衷。「今天我們可以看到的是，在國內全部大模型DAU（日活躍用戶）加起來可能也就是千萬量級，非常小，比我們平時用的每個應用（程式）都小很多。」

相對之下，ChatGPT推出後便迅速席捲美國，兩個月之內達到1億用戶。

李開復並指出，中國AI市場沒有像美國那樣被「點燃」，主因是「教育不足」。他對目前中國AI助理發展表示肯定，甚至認為能媲美當時的ChatGPT，但許多用戶會把AI助理當搜尋引擎使用，成效不見得好。他強調，AI助理可以做到寫作文、分析場景、寫簡報，不該被當成搜尋引擎大材小用。

李開復表示，當務之急是盡快推進市場教育。「ChatGPT點燃了美國市場，市場被教育之後，創業也容易了、銷售也容易了，大公司去接受也容易了。」只有推進市場教育，才能讓中國大模型生態健康發展。

5月21日，李開復才引用大型語言模型（LLM）評測平台LMSYS Chatbot Arena的盲測結果指出，零一萬物提交的千億參數模型Yi-Large總榜排名世界模型第7，在中國大模型中排名第1；中文分榜更是與GPT-4o並列世界第1。

他當時表示，從排行榜來看，中國的LLM大模型與美國大模型差距，已從一年多前的落後7至10年，縮短至6個月。