中國公司第二大股東打斷妻多根肋骨 被提公诉

中國公司拓維信息聯合創始人、第二大股東宋鷹被妻子劉紅指控家暴，長沙市雨花區檢察院近期已向長沙市雨花區法院提起公訴。（圖／取自澎湃新聞）

中國公司拓維信息聯合創始人、第二大股東宋鷹被妻子劉紅指控家暴 一案，兩人2022年在家中發生口角，並爆發肢體衝突，其妻被打斷多根肋骨。長沙市雨花區檢察院近期已向長沙市雨花區法院提起公訴。

目前中國媒體均以宋某、劉某稱之，而根據澎湃新聞2023年引述公開報導顯示，宋鷹的妻子劉紅稱，2022年12月15日，自己被丈夫家暴，當晚10點左右，因胸部出現劇烈疼痛，在兒子陪同下到醫院急診科就診，經醫院斷層檢查及診斷，其左頂部頭皮組織腫脹，同時左側第2，雙側第4、5、6前肋骨折。

據澎湃新聞15日報導，宋鷹與劉紅在長沙市雨花區家中時，兩人因家庭瑣事發生口角，劉紅想要離開時丈夫上前阻攔，兩人隨後發生肢體衝突，宋鷹將其妻壓倒在客廳沙發上毆打，又使用拳頭毆打其頭部、身體和雙臂。

宋鷹咬傷妻子後，兩人停止打鬥，宋鷹隨後報警，民警趕至現場進行調查。經鑑定，劉紅的損傷為左側第2、3、4、5、6前肋端，及左側第5前肋骨折，右側第5、6前肋骨折，評定為輕傷一級。

問及爭吵原因，劉紅告訴澎湃新聞記者，「他不准我教育孩子，說我控制孩子們，我跟他爭辯兩句，我說孩子生下來他也需要我，就因為這件事情，他又把我打到斷了七根肋骨。就覺得我違抗了他的意見。」

劉紅指出，在懷孕七個月的時候，宋鷹就將自己打得滿頭包，「我這麼多年承受他的家暴，一直都忍氣吞身，這次是忍無可忍了。」劉紅此前接受澎湃新聞訪問時提到，1990年，自己22歲，大學剛畢業，在長沙一家變電建設公司工作。因同事（李新宇的妻子）介紹，認識李的朋友宋鷹。李新宇與宋鷹之後共同創辦拓維信息。

劉紅表示，戀愛期間就曾被宋鷹毆打，自己多次提出分手，但經不起糾纏，「他去我工作的單位威脅，揚言殺我父母，潑我硫酸。他當時做化工生意，店裡有硫酸。」1993年，兩人在長沙登記結婚，後育有一子一女。劉紅說，為了躲避家暴，2010年前後，她帶著年幼的女兒定居香港 ，直到2020年才回到長沙。

對於劉紅的指控，宋鷹曾在2023年6月25日回應，「根本不屬實」、「她家有精神病史，兩個姨媽都發病而死，她說的話都是臆想出來的。」宋鷹並不能為此說法進行舉證，而劉紅否認該說法。

針對此次家暴案件，檢方認為，被告故意傷害他人身體，致一人輕傷，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。因其主動投案並如實供述自己犯罪事實，認罪認罰，可以從寬處理

劉紅回應，「我肯定還是希望他受到法律的嚴懲，如果是他該判多少就判多少。我也不是說要他很慘的地方，我就要求法律的公正。」

綜合九派財經、上游新聞此前報導，「拓維信息」主要依靠 AI 、OpenHarmony（即開源鴻蒙）、大數據、雲計算、物聯網等核心技術能力，提供軟體雲服務、國產智慧計算、開源鴻蒙三大核心業務。該公司曾向市局去函，稱宋鷹為公司高管，目前負責公司幾個重大項目，希望為其辦理保釋，函件加蓋公章還有法定代表人簽字。