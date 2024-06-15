李強展開4天訪澳行程 就CPTPP和能源等議題進行討論

中國總理李強15日飛抵澳洲訪問。（美聯社）

中國總理李強 15日抵達澳洲 ，是中國總理睽違七年首度訪澳，展開為期四天的訪問行程。澳洲廣播公司指出，這次訪問期間，中國預計將宣布多項對澳措施，包括給予澳洲公民15天入境中國免簽，並就CPTPP和能源等議題進行討論。

報導稱，由於中國今年外國遊客的數量顯著偏低，因此藉由向法國、德國和紐西蘭等國家開放入境免簽，以提振旅遊業的景氣。對於澳洲來說，尤其是對具有華裔背景的澳洲人簡化其入境手續，將有望為中國經濟注入急需的收入。

在熊貓外交方面，由於阿德雷德動物園 是澳洲目前唯一飼養大熊貓的動物園，至今並未產下任何後代的「旺旺」和「福妮」，其未來動向備受關注，他們可能會被另一對更有繁殖能力的熊貓所取代。作為軟實力工具，熊貓得以用來平衡北京經常咄咄逼人的外交政策。

在能源方面，預計李強會在訪問珀斯一家鋰礦場時提到，需要從澳洲獲得穩定的自然資源供應。在中國電動汽車在全球越來越受歡迎的當下，確保鋰的穩定供貨，對於保持中國的競爭優勢至關重要。而澳洲幾乎99%的鋰都出口到中國。

中國加入CPTPP的討論也將是本次訪問重點之一，中國預期會利用這次機會重申其一中政策，若北京想加入CPTPP，需要獲得包括澳洲在內所有成員國同意，目前澳洲政府對此尚未表態，然而北京已透過多項行動展示其加入該協定的決心，包括在上海試行CPTPP，並和每個成員國進行全面磋商。

最後在雙邊貿易的議題上，分析人士告訴澳洲廣播公司，北京已準備好全面恢復與澳洲的貿易關係，有望在李強與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤後，允許澳洲龍蝦重返中國市場。

澳洲廣播公司最後總結，此次訪問在各方面似乎都已經過精心安排，以表明中澳之間的關係正穩定向前推進。但雙方之間仍有許多分歧，像是近期的軍事對抗，以及原籍中國的澳洲作家楊軍（筆名楊恆均）被被判處死刑，北京一家法院認定其犯有間諜罪。