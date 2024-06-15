我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西南航空機師操作不慎猛烈急降 飛機離海僅百公尺

為報復北京 美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗行動」

李強展開4天訪澳行程 就CPTPP和能源等議題進行討論

記者陳湘瑾／即時報導
中國總理李強15日飛抵澳洲訪問。（美聯社）
中國總理李強15日飛抵澳洲訪問。（美聯社）

中國總理李強15日抵達澳洲，是中國總理睽違七年首度訪澳，展開為期四天的訪問行程。澳洲廣播公司指出，這次訪問期間，中國預計將宣布多項對澳措施，包括給予澳洲公民15天入境中國免簽，並就CPTPP和能源等議題進行討論。

報導稱，由於中國今年外國遊客的數量顯著偏低，因此藉由向法國、德國和紐西蘭等國家開放入境免簽，以提振旅遊業的景氣。對於澳洲來說，尤其是對具有華裔背景的澳洲人簡化其入境手續，將有望為中國經濟注入急需的收入。

在熊貓外交方面，由於阿德雷德動物園是澳洲目前唯一飼養大熊貓的動物園，至今並未產下任何後代的「旺旺」和「福妮」，其未來動向備受關注，他們可能會被另一對更有繁殖能力的熊貓所取代。作為軟實力工具，熊貓得以用來平衡北京經常咄咄逼人的外交政策。

在能源方面，預計李強會在訪問珀斯一家鋰礦場時提到，需要從澳洲獲得穩定的自然資源供應。在中國電動汽車在全球越來越受歡迎的當下，確保鋰的穩定供貨，對於保持中國的競爭優勢至關重要。而澳洲幾乎99%的鋰都出口到中國。

中國加入CPTPP的討論也將是本次訪問重點之一，中國預期會利用這次機會重申其一中政策，若北京想加入CPTPP，需要獲得包括澳洲在內所有成員國同意，目前澳洲政府對此尚未表態，然而北京已透過多項行動展示其加入該協定的決心，包括在上海試行CPTPP，並和每個成員國進行全面磋商。

最後在雙邊貿易的議題上，分析人士告訴澳洲廣播公司，北京已準備好全面恢復與澳洲的貿易關係，有望在李強與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤後，允許澳洲龍蝦重返中國市場。

澳洲廣播公司最後總結，此次訪問在各方面似乎都已經過精心安排，以表明中澳之間的關係正穩定向前推進。但雙方之間仍有許多分歧，像是近期的軍事對抗，以及原籍中國的澳洲作家楊軍（筆名楊恆均）被被判處死刑，北京一家法院認定其犯有間諜罪。

澳洲 李強 動物園

上一則

「監控陪兒6年」高考結束拆除 家長發謝文 網稱太離譜

下一則

誇克數據 今年熱門本科高校清北退出榜單 西南地區強勢崛起

延伸閱讀

會紐西蘭總督 李強：中國願同紐方擴大人員往來

會紐西蘭總督 李強：中國願同紐方擴大人員往來
與紐西蘭總理會談 李強宣布把紐西蘭納入單方面免簽國

與紐西蘭總理會談 李強宣布把紐西蘭納入單方面免簽國
李強飛抵紐西蘭 盼打造兩國全面戰略伙伴關係升級版

李強飛抵紐西蘭 盼打造兩國全面戰略伙伴關係升級版
李強將訪紐澳 區域安全陰影籠罩貿易關係

李強將訪紐澳 區域安全陰影籠罩貿易關係

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌
波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」
大混亂 3000高中生湧入紐約長島海灘 1人中槍

大混亂 3000高中生湧入紐約長島海灘 1人中槍
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了