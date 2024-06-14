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官稱貴州人均年收低於萬元人口已「動態清零」 網諷：都趕走了？

中國新聞組／北京15日電
貴州省副省長羅強表示貴州600萬群眾在外穩崗就業，12萬群眾通過300多個就業幫扶車間實現了家門口就業。圖為工人在貴州鳳岡經濟開發區一家礦泉水企業的自動化生產線上工作。(新華社)
貴州省副省長羅強表示貴州600萬群眾在外穩崗就業，12萬群眾通過300多個就業幫扶車間實現了家門口就業。圖為工人在貴州鳳岡經濟開發區一家礦泉水企業的自動化生產線上工作。(新華社)

在14日的國新辦新聞發布會上，貴州省副省長羅強表示，到去年底，貴州年人均純收入低於1萬元人民幣(約1378美元)的人口已經基本實現動態清零。對此，有網民嘲諷說，「是不是趕出貴州，永世不得踏入貴州地界」。

新京報報導，貴州是中國脫貧人口和易地搬遷人口最多的省份，如何確保不發生規模性返貧？如何將脫貧攻堅與鄉村振興銜接？貴州任務繁重。

羅強介紹，目前貴州600萬群眾在外穩崗就業，同時，12萬群眾通過在全省近千個易地搬遷社區建設的1300多個就業幫扶車間實現了家門口就業。現階段，貴州農民人均收入增速持續高於城鎮居民人均收入增速、高於經濟增速。

與此同時，貴州加強農村基礎教育，讓農村的孩子有學上，實施「貴州技工」、「黔菜師傅」等職業技能培訓，讓更多農民有了一技之長。

羅強表示，如今，貴州農民的日常生活已不再是「面朝黃土背朝天」，村超、村BA就是貴州農民新生活的生動寫照，像西江苗寨、肇興侗寨這樣的美麗村莊在貴州還有很多。

對此，不少網民表示，「什麽叫動態清零？」、「動態清零到底nm的啥意思，有就是有，沒有就是沒有」、「動態清零，是不是趕出貴州，永世不得踏入貴州地界」、「可不可以這樣理解，比如張三年收入未達標，A市統計的時候，張三的戶籍已入到B市；輪到B市統計的時候，張三的戶籍又去了C市」、「動態清零指會動的失業人員不屬於失業人員」、「告訴我80歲以上的老農民靠什麽年收入上萬？！」、「我還以為把萬元以下的都趕出去」、「一月100塊錢養老金的老人是怎麽一年收入過完的？」。

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