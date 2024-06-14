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中國海警新規上路 國務院：執法將大幅升級局勢

中央社華盛頓14日專電
中國海警明天起將施行新規，允許拘留涉嫌侵入的外國人。國務院今天表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。圖為今年4月30日中國在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。（美聯社）
中國海警明天起將施行新規，允許拘留涉嫌侵入的外國人。國務院今天表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。圖為今年4月30日中國在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。（美聯社）

中國海警明天起將施行新規，允許拘留涉嫌侵入的外國人。國務院今天表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。

中國海警局制定發布「海警機構行政執法程序規定」。明天起施行的新規定將貫徹其2021年實施的海警法，允許對涉嫌侵入的外國人拘留。

國務院發言人今天以背景說明方式電子郵件回覆中央社時指出，已注意到相關媒體報導，這在法律面上引起高度關切。

國務院發言人說，根據1982年海洋法公約，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶。執行這些法律不利區域和平安全。

這名發言人指出，一如國際仲裁庭2016年7月具有法律約束力的裁決所體現，美國明確拒絕中華人民共和國在南海提出全面且非法的主張。

「我們敦促北京以及所有聲索國，使其海事主張與1982年海洋法公約所體現的國際法相符」。

台灣海巡署今天發布新聞稿指出，中國2021年2月1日施行「中華人民共和國海警法」，並陸續發布海警機構辦理刑事案件程序規定、海警機構辦理刑事復議復核案件程序規定及海警機構行政執法程序規定等；據此可依海警法逕行劃設臨時警戒區，驅離淨空區域船舶，並授權海警在其管轄海域使用武器，此舉嚴重違背國際法及相關國際慣例。

海巡署表示，中國此舉不僅對區域和平與穩定構成嚴重威脅，也引發國際社會高度關注和譴責；未來依整體海域情勢發展機動應處，再次呼籲中國勿藉故合理化單方面破壞區域和平行為。

國務院 華人

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