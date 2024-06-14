香港撤銷6民主運動人士護照 美澳英歐盟齊聲關切

英國主責印太區域事務的外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）。路透

香港 當局日前援引國安相關法律「基本法23條」撤銷6名民主運動人士護照，美國和澳洲 今天加入英國與歐洲聯盟行列表達關切，顯見西方世界對此譴責聲浪日益高漲。

中國金融中心香港3月通過俗稱「基本法23條」的維護國家安全條例，此法擴大政府權力，超出北京2020年為鎮壓異議所強制實施的香港國安法授權範疇。

香港12日引用新制定的基本法23條作為法律依據，撤銷6名逃到英國的民主運動人士護照，稱他們是「無法無天的通緝犯」，持續危害國家安全。

這6名運動人士為前香港立法會議員羅冠聰、前香港職工會聯盟總幹事蒙兆達與社運人士劉祖廸、霍嘉誌、蔡明達及鄭文傑。

法新社報導，美國今天呼籲香港官員「立即停止恫嚇與壓制異議人士表達意見的行為」。

美國國務院發言人說：「美國持續高度關切，香港當局試圖透過在境外主張其最近制定的基本法23條，不斷進行跨國鎮壓行動。」

澳洲也表示「對權利與自由遭到侵蝕感到擔憂」，又指香港國安相關法律「影響範圍廣泛」，包括在澳洲的人也會受到影響。

英國主責印太區域事務的外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）昨天表示，撤銷護照是「香港當局令人遺憾的最新決定」。

她昨天在社群媒體X平台寫道：「訴諸這類法律措施審判並懲罰（在英國的）言論自由，令人無法接受。」

歐盟（European Union）發言人昨天說，撤銷護照與其他針對運動人士所祭出的措施，「似乎證實了我們對（香港當局）在境外動用（國安相關法律）壓制異議的擔憂」。

加拿大 也提出警告，稱香港法律廣泛定義危害國安的行為，導致執法越權。

渥太華指出：「香港當局試圖在境外執行其國安相關法律，加拿大深感遺憾，且將反對任何在加拿大境內執行這些法律的企圖。」