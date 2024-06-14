美智庫：北京對開發中國家官員傳授中國治理方式

圖為中國五星旗。(路透)

華府智庫「大西洋理事會」今天發布報告指出，中國為非洲和拉丁美洲國家官員舉辦了研討會和訓練課程，內容是為了宣傳中國的一黨制和中國國家主席習近平 的世界觀。

法新社報導，「大西洋理事會」（Atlantic Council）的報告根據數百件公開取得的中國商務部 文件，詳細披露中國如何致力於向其「一帶一路 」提倡的一些非洲和拉丁美洲夥伴國宣傳一黨統治和習近平思想。

中國透過大型基礎建設「一帶一路」計畫對開發中國家提供巨額貸款，以擴張海外影響力，並已成為習近平統治的核心支柱。

報告作者、大西洋理事會客座研究員邱芷恩寫道，這些文件「明確強調，（中國）專制模式的一些面向，是其他國家可以仿效的成功發展藍圖當中的核心」。

報告列舉的案例，包括一場為開發中國家的總統顧問和內閣官員舉行的線上研討會，目的是要擴張「中國治理體系...的國際影響力」。

根據報告引據的中國商務部文件，這場2021年6月舉行的研討會尋求「介紹習近平主席在國家治理上的想法、中國現行政治體制、政治生活及大政方針決策程序的特色」。

此外，這場研討會還宣傳中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的「社會動員和管理」措施。當時有數以百萬計中國人受到長久的嚴格封控限制。

另外一項以參與都市計畫的非洲官員為對象的訓練課程，也聚焦在充斥中國各地的監視系統。根據報告引據的文件，這項課程教授如何在城巿中「透過資訊科技（IT）」來管理「公共安全」。

中國是舉世監控最嚴密的社會之一，從日常執法到政治壓迫無不廣為運用人臉辨識技術，遭批評人士指責。