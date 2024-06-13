華為折疊機熱賣 帶動面板採購市占高達55%

華為折疊機Mate X5。（圖／取自華為官網）

市場調研機構Counterpoint發布最新資料顯示，2024年第1季，折疊智慧手機面板出貨量年增46%，主要原因是華為 折疊手機熱賣，華為以歷史最高水準的55%市占率主導折疊機面板採購市場。

報告顯示，華為Mate X5和Pocket 2兩款機型在折疊機面板採購量上排名前二，合計佔據了第1季所有折疊機面板採購量的50%以上。這兩款手機作為華為目前在售的最強大折疊和小折疊機型，受到了市場的熱烈追捧。

華為此次的卓越表現，得益於其折疊屏手機銷量的顯著增長。根據Counterpoint之前公布的2024年第1季度全球折疊智慧手機出貨量資料，華為首次超越三星 ，登頂全球季度出貨量排行榜榜首。具體來看，該季度華為折疊手機出貨量年增率高達257%。

尤其是華為推出的首款5G 折疊屏手機Mate X5，自上市以來已連續三個季度成為中國折疊手機市場最暢銷的機型之一，極大地推動華為在折疊手機市場的領先地位。

然而，未來的市場競爭仍然激烈。據預計，2024年第2季折疊智慧手機面板出貨量將年增113%，達到創紀錄的925萬片。這一增長主要歸因於三星提前採購和生產了最新一代的Z Flip和Z Fold面板。

三星的Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6預計將成為第2季度折疊面板採購量排名前二的機型。這兩款新機型的上市，預計將在出貨量上給華為帶來不小的競爭壓力。