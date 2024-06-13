中國專家：是時候準備好應對一個104°F極端高溫的世界了

西安市氣象台13日繼續發布高溫橙色預警信號，預計當天西安局部地區最高氣溫將升至41℃以上。（中新社）

中國中央氣象台13日繼續發布高溫 橙色預警，預期河北中南部、山東西北部、河南 中北部等地部分地區最高溫將達40～42℃以上(104~107.6°F)。中國科學院大氣物理研究所季風系統研究中心副主任魏科則呼籲，「是時候準備好應對一個40℃(104°F)極端高溫的世界了」。

魏科13日在北京日報旗下新媒體《長安街知事》撰文稱，高溫是夏季常見的天氣現象，當日最高氣溫超過35℃時即可定義為高溫天氣，而連續多日的高溫則構成高溫熱浪。

魏科指出，極端高溫天氣不僅出現在中國，也幾乎影響了北半球所有地區。6月初，美國西南部多州最高氣溫超過38℃，美國亞利桑納州首府鳳凰城6日最高氣溫達45℃，內華達州拉斯維加斯7日最高溫達48.3℃，均創歷史紀錄，且高溫出現時間比往年早約兩周。

自3月1日以來，印度 已有1萬6,344例中暑病例。進入6月後，印度北部各邦和首都新德里高溫持續加劇，最高氣溫已逼近50℃，僅5月31日，就有至少85人死於與炎熱有關的疾病。

魏科表示，極端高溫不但直接危及人體健康，還會加劇乾旱、引發山火，給農業生產和城市供電系統帶來衝擊，嚴重影響國民經濟和社會的正常運行。

魏科稱，極端高溫頻發的原因是多方面的，既有特殊天氣形勢的影響，也有全球氣候變化的大背景。每一次極端高溫雖有其特定的天氣條件，但世界範圍極端高溫天氣頻繁出現、越來越強，很顯然就是全球氣候變暖的體現了。

某種程度上，全球變暖使得之前比較罕見的極端高溫越來越常見，全球已經普遍進入到高溫40℃以上的新情況中。

魏科警告，面對極端高溫，需要看得更加長遠，行動更為有力。首先，應確保公眾的生命安全和健康。再者，需要提高全社會的氣候變化適應能力。

例如，加速城市水泥和瀝青下表面的改造，在城市道路和廣場恢復植被和天然地面，增加更多綠化覆蓋，利用地表蒸發降溫，在公共場所設置更多遮陽設施，改善建築隔熱性能，提高城市的抗熱能力和通風能力。

魏科呼籲，是時候準備好應對一個40℃極端高溫的世界了。短期應急措施和長期適應性建設相結合，方能更安然度過酷熱夏日。