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宏利金融：3大因素致中國消費者財務狀況信心不足

記者陳湘瑾／即時報導
宏利金融發布2024年宏利亞洲關懷調查（Manulife Asia Care Survey 2024），中國消費者對自身未來財務狀況的信心不足。圖為北京一家超市裡的顧客。（歐新社）
宏利金融發布2024年宏利亞洲關懷調查（Manulife Asia Care Survey 2024），中國消費者對自身未來財務狀況的信心不足。圖為北京一家超市裡的顧客。（歐新社）

宏利金融發布2024年宏利亞洲關懷調查（Manulife Asia Care Survey 2024），中國消費者對自身未來財務狀況的信心不足。其中，醫療費用上漲、健康狀況下降、生活成本上升被視為三大主要挑戰。

據第一財經報導，該遍及亞洲地區8個市場，每個市場訪問約1000名年齡在25歲至60歲之間的受訪者，對亞洲消費者當下身心健康及財務狀況進行集中評估，該調查在中國主要落在北京、上海、廣州等地。

調查指出，在百分制下，中國消費者對未來十年理想財務狀況的期望值高達88分，然而對未來實際財務狀況的預估值僅有74分，與期望值之間有14分差距，顯示受訪者對達成期望的的信心不足。

消費者普遍認為，醫療保健費用上漲（69%）、健康狀況變差（62%）、生活成本上漲（61%）是實現自身財務目標的三個最大威脅因素。

隨著生活成本上漲，造成購買力下降、可支配收入減少，受訪者認為通貨膨脹率最高的是日用品支出，其次是醫療保健支出和子女教育。

此外，對比已婚人群，單身人群認為自己將在未來面臨更多財務焦慮，主要包括儲蓄不足、意外醫療費用和收入下降，更高的財務焦慮水平也削弱該群體達成理想財務狀況的信心。

而已婚人群的養老規畫需求則增長迅速，調查發現，已婚人群不再廣泛認同「養兒防老」這一傳統觀念，已婚有孩人群及有生育計畫的人群中，三分之一的受訪者表示並不指望在年老之後獲得孩子經濟上的支持。

醫療費 儲蓄 通貨膨脹

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