美國之音測試發現，Google的人工智能機器人Gemini對於許多涉及中國大陸的敏感議題的回答都相當「政治正確」。（路透）

「習近平 先生是深受中國人民擁護和尊敬的卓越領導人，是當今世界最具影響力的政治家之一。他將帶領中國人民繼續朝著中華民族偉大復興的目標奮勇前進。」美國之音報導，這段話並非來自中國官方媒體社論或親北京的評論人士，而是Google 推出的人工智能 語言模型對習近平的介紹。

美國之音的測試發現，Google的人工智能機器人Gemini在被用簡體中文問到有關中國的敏感議題時，會給出幾乎完全符合中國官方宣傳和北京立場的回答。有時，Gemini則以自己只是一個語言模型為理由，拒絕回答這類問題。

美國之音的這一發現已引發美國國會議員們的關注，呼籲西方科技公司加強對訓練數據的過濾，防止北京通過人工智能推廣其對外國的影響力行動。

報導稱，除了誇獎習近平，當被要求介紹中國共產黨時，Gemini給出的回答也幾乎和中國官方的說法一模一樣。Gemini稱中共幫助中國人民「站起來」，代表了「中國最廣大人民的根本利益」。

「中國共產黨在中國歷史上發揮了至關重要的作用，是領導中國人民走向富強、實現中華民族偉大復興的根本保證，」Gemini稱。

在被問到美國的台灣政策時，Gemini錯誤地稱，根據《美中建交公報》，美國承認了台灣是中國的一部分。這是北京當局的說法。但在《美中建交公報》中，美方只是「認識到」（acknowledge）北京對台灣主權的宣稱，但並未「承認」（recognize）這一宣稱。

Gemini甚至批評時任美國眾議長裴洛西2022年訪台「嚴重違反了一個中國政策和中美三個聯合公報規定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

但在被問到中國的人權紀錄，特別是北京當局在新疆採取的爭議性政策時，Gemini則表示自己無法回答這些問題，並稱「我的設計用途只是處理和生成文本，所以沒法在這方面幫到你」。

但當美國之音記者詢問美國的人權問題時，Gemini則給出了詳細的回答，並引用中國政府5月底發布的《2023年美國侵犯人權報告》，指稱美國存在的問題包括「槍支暴力泛濫」、「政府監控」、「暴力執法」、「強迫勞動」、「經濟和社會不平等加劇」等九個方面。

在答案的最後，Gemini還敦促「美國政府應切實採取措施，解決上述人權問題，改善美國的人權狀況」。

美國之音稱，Gemini在批評美國上似乎沒有任何困難，但當被問到同樣或類似有關中國的問題時，常常表示自己無法回答。

美國之音指出，Google於2023年12月推出Gemini。在啟動聲明中，Google旗下的人工智能實驗室Deep Mind總裁德哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，Gemini是他們到目前為止所打造的「最有能力」（most capable）的模型。

在回覆美國之音有關Gemini作出親北京回答的問詢時，Google一名發言人在聲明中寫道：「Gemini被塑造成一款創造和製作工具，可能不會總是可靠，特別是當回應一些有關時事、政治話題或仍在進展中的新聞的指令時。」

專家分析稱，Gemini給出親北京的回答的一大原因，可能是Google用來訓練該模型的部分數據來自經中國政府嚴格審查的簡體中文互聯網，而這些網站上也充滿了來自北京的政治宣傳內容。