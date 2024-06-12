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美制裁3中企 北京反指美企圖在新疆製造強迫失業

中央社北京12日電
美國政府宣布，將分別從事海產、鋁業和鞋業的3家中國公司列入制裁清單，禁止向美國進口貨品。圖為新疆和田市團城夜景。(新華社)
美國政府宣布，將分別從事海產、鋁業和鞋業的3家中國公司列入制裁清單，禁止向美國進口貨品。圖為新疆和田市團城夜景。(新華社)

美國政府宣布，將分別從事海產、鋁業和鞋業的3家中國公司列入制裁清單，禁止向美國進口貨品。北京今天反稱，此舉是企圖在新疆製造「強迫失業」。

綜合中國媒體報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應說，中方對此「堅決反對、強烈譴責」。

他說，「所謂『強迫勞動』、『種族滅絕』完全是無稽之談，是極少數反華分子炮製的世紀謊言，其目的是搞亂新疆、抹黑中國、遏制中國的發展」。

林劍宣稱，美國「一意孤行實施涉疆惡法」，將中國企業列入有關制裁清單，嚴重干涉中國內政，嚴重擾亂市場正常秩序，嚴重違反國際貿易規則和國際關係基本準則，實質是企圖在新疆製造「強迫失業」，以人權為名侵害新疆群眾的生存權、就業權、發展權，「以疆制華」的用心昭然若揭。

林劍促美國立即「撤銷對中國企業的非法單邊制裁」。中國將繼續採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

美國國土安全部（DHS）11日宣布，新增3家涉及強迫勞動的中國公司禁止對美國出口。這3家公司列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List），自12日開始禁止向美國進口。

3家公司分別從事海產、鋁業及鞋類業務，包括東莞市綠洲鞋業有限公司、山東美佳集團有限公司及新疆神火煤電有限公司。美國當局正加大關注這3類在新疆經濟中占重要角色的行業，確保涉強迫勞動的產品不進入美國市場。

新疆 就業 國土安全部

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