再澄清「入境查手機」 中國國安部：非查所有人

針對近來有關入境中國會被手機的傳聞，中國官方頻頻出面澄清。（新華社）

關於入境中國可能被查手機、筆電的消息近來引發不少境外人士恐慌，對此，中國國安部微信 公號11日轉發中新網報導再度強調，查驗電子設備必須前提、對象跟程序都明確，並非所有人都被查，相關傳言是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意造謠抹黑。

中國國家安全部日前公布「國家安全機關行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，將於7月1日正式生效。在特定狀況下，執法人員可按規定針對入境中國人士查驗手機等電子設備。此外，新修訂的「反間諜 法」，也對國家安全機關依法查驗電子設備設施作出具體規範。但上述訊息讓入境中國人士人心惶惶，認為入境中國可能都會被查手機。

國安機關幹警表示，查驗電子設備要有三個明確：一是查驗前提明確，必須是依法執行反間諜工作任務；二是查驗對象明確，必須是與反間諜工作「有關的個人和組織」；三是查驗流程明確，必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，且應當出示執法證件，有被查驗人或見證人在場等。

國家安全機關幹警稱，個別自我標榜為「法治社會」和「民主燈塔」的西方國家，「說一套做一套」，慣於將「法律工具」政治化，針對入境中國公民的無端滋擾盤問、隨意關「小黑屋」、強行「查手機」等事件屢見不鮮。「這些胡作非為的執法亂象，已成為破壞國家交往、民間交流的『新毒瘤』和歧視華人、亞裔 族群的『新實錘』。」

據中新網報導稱，「所有人入境中國都會被查手機」的說法是一些「境外反華敵對勢力」借機造謠抹黑、搬弄是非。

中國國際關係學院副院長、教授畢雁英稱，那些自知理虧之人，由於個別國家執法部門有隨意檢查入境人員手機的惡行，就一廂情願地認為中國也會效仿這種非法行徑，無疑是「以己度人」。

事實上，國安部在5月28日才針對相關傳言發布「「入境查手機」的荒謬論調可以休矣」一文，並將該傳言指向境外反華敵對勢力，認為他們以「惡人先告狀」的方式對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章進行大肆炒作，惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論。