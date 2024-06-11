中國男大生為還債 上演真間諜假投案

學生示意圖。圖為6月7日全國高考。(新華社)

中國「國家安全部」公眾號11日發文稱，當局設有12339舉報受理電話，是國安機關受理公民和組織舉報的官方管道，為廣大人民群眾參與支持國安扮演了重要角色。然而近年來，有極個別人員「自編自導」把舉報當成兒戲，甚至是表演的舞台，透過假裝向國安機關舉報或投案的方式，妄圖混淆視聽、逃避制裁。

觀察者網報導，2023年6月，國安機關接到一通蹊蹺的檢舉電話。舉報人自稱是某高校學生，被境外間諜 情報機關勾連，對方要求他提供「紅頭文件」，被他斷然拒絕；但舉報人又稱，為了幫助國家「抓獲間諜」，自己在不久前主動聯絡了境外間諜，也「騙取」了對方數萬元(人民幣，下同)間諜經費，遂撥打12339舉報電話反映情況。

一個普通學生為何會被境外間諜緊盯不放？為何能與境外間諜情報機關建立聯繫？又為何能從專業的境外間諜騙取經費？接線的國安幹警疑竇叢生。

中國國安部披露一名大學生投靠境外間諜機關後，上演主動投案戲碼。（取材自國安部）

雖然心存疑慮，但幹警仍依法及時約見了舉報人，詳細詢問相關情況。談話期間，檢舉人閃爍其詞，圍繞其反映的遭到勾連、騙取間諜經費等情況，回答前後矛盾，對於其中一些細節更是漏洞百出。

經縝密偵查，案情終於水落石出。舉報人是在讀大學生，日常花銷大手大腳、負債累累。為填補虧空，他竟產生了主動投靠境外間諜情報機關，蒐集出賣國家祕密賺錢的想法。他借助某境外社交軟體，與境外間諜情報機關建立聯繫，並在境外間諜情報機關人員蠱惑下，多次非法赴軍事禁區附近拍照，並向有關人員套取涉密資訊，前後共收到間諜經費數萬元。

該男大生深知行為危害國安，內心惶恐焦慮，於是自編自導主動投案戲碼，妄圖通過反映虛假線索、刺探國安機關掌握證據情況，逃脫法律制裁。最後，藉由該男大生主動交代被境外間諜情報機關人員勾連細節，國安機關順藤摸瓜破獲一起重大間諜案件，「將功贖罪」的男大生被依法從輕處罰。