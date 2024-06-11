4名美籍教師在吉林遇襲 中國外交部：初判為孤立偶發事件

中國外交部發言人林劍。（新華社）

中國官方證實四名外籍教師在中國遭到襲擊，中國外交部發言人林劍11日在外交部記者會上表示，警方初步判定，這是一起孤立偶發事件。所有傷者都被送往醫院並得到妥善救治，均無生命危險。案件仍在進一步調查中。他強調，該起事件不會影響到中美兩國人文交流正常發展。

林劍稱，中國被普遍認為是世界上最安全的國家之一，中國將繼續採取相關措施，切實保障所有在華外國人的安全。

綜合美國之音、法新社等媒體報導，愛阿華州 康納爾學院（Cornell College）四名外籍教師10日在吉林一座公園內被刺傷。美國國務院 表示，已得知中國吉林省發生一起持刀傷人事件，並正在關注事態發展，目前無法發表進一步評論。

社交媒體Ｘ上包括《李老師不是你老師》等多個平台均有這起事故的相關訊息及影像。據悉，遇襲的四人為愛阿華州康乃爾學院派出的教師，為該校與吉林北華大學長期合作的一部分。包括這四名遇襲的美國籍教師在內的兩所院校教師，10日端午節 當天在吉林北山公園遊覽時遭到襲擊。

但中國網路上目前搜索不到該起事故內容。環球時報前編輯胡錫進也稱對該事件進行評論，並稱希望是偶然事件，不過上述內容在中國網站連結已無法讀取。