周鴻禕用AI「一鍵露胸」挨批盜圖搞黃

360公司召開AI新品發布會，董事長周鴻禕在會上演示了AI作圖的「局部重繪」功能。(視頻截圖)

360公司6日召開AI 新品發布會，董事長周鴻禕在會上演示了AI作圖的「局部重繪」功能。周鴻禕讓後台操作者對兩張美女圖片勾選了局部（胸），輸入「性感」的修改指令，並稱「這個功能只有VIP才能使用，趕快去買我們的VIP帳號吧」。指令運行一會兒後，兩張美女圖片服裝發生變化——原本衣服變成低胸裝，美女的事業線「躍然屏上」。

網易號「小蘿蔔絲」報導，此時，台下似有人提醒這樣在直播中可能會違規，周鴻禕被提醒後起初稱：「這沒有違反法律吧？」不過說完隨即指示操作人員：「算了，關掉，趕快關掉。」並在隨後的環節提醒上台發言的人不要談「換衣服的體會」。

上述這個插曲發生後，隨即在網上引發了一小波熱議。這個功能其實倒也不算新鮮，此前華為 發布新手機Pura70的時候，就因為這個「一鍵脫衣」的功能被指責不尊重女性。

後來，華為客服還回應爭議稱，AI修圖涉及的大模型算法可能有問題，後續會進行算法優化。

不過，360的AI新品如果只是遇到和此前華為Pura70一樣的爭議問題，那還不算什麽。糟糕的是，發布會上周鴻禕展示用的美女圖片被指是盜圖。

一位名為「DynamicWang」的X平台（原推特）博主發推喊話周鴻禕：「老周你這發布會還要來盜我模型生的原圖，你們AI圈這麽無聊嗎？」

之後，DynamicWang還補充稱：「盜完圖還用來轉繪搞黃色，你們360就這水平是嗎？圖都不做一張原創的？」

通過查詢可知，的確早在2023年8月11日，DynamicWang就已在X平台發布過這張美女圖片，並表明是AWPortrait 1.2 t2i古裝直出。

為表達對360盜圖的嘲諷，DynamicWang還將周鴻禕的360AI發布會與黃仁勳 的英偉達發布會做成對比圖：「是算力的差距？技術的差距？還是…？」

這位 DynamicWang 的X帳號簡介中提到，他是「AWPlanet」的創始人。

通過查詢 AWPlanet 網站可知，AWPlanet 「一個玩子」是由汪圓清（DynamicWang）和金曉霖（KamHiuLam,Alexis）發起並成立於2014年的藝術工作室。

目前360和周鴻禕尚未就上述盜圖指控進行回應。