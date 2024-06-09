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中歐人權對話本月重慶登場 歐方罕見獲准實地考察西藏

記者謝守真／即時報導
歐盟官員透露，歐中人權對話16日將於重慶登場，並罕見獲准實地考察西藏。圖為示意圖。(路透)
歐盟官員透露，歐中人權對話16日將於重慶登場，並罕見獲准實地考察西藏。圖為示意圖。(路透)

中歐關係近來由於反補貼調查陷入困局，然而據香港《南華早報》引述消息人士指出，歐盟與中國官方年度人權對話，將於16日在重慶舉行，值得注意的是，歐盟官員此次還將前往西藏實地考察，在中歐關係出現摩擦之際，歐方獲准前往西藏相當罕見。

報導指出，歐盟向北京提出對西藏實地考察要求，以便了解當地人權狀況，歐盟還向北京提出一份希望考察的「監獄名單」。歐盟對外事務部發言人馬斯拉里表示，從目前情況看，北京正在為歐盟對外事務部負責人權事務官員，安排一次對西藏的附加訪問。

此次參與中歐人權對話的歐盟代表團，將由歐盟對外事務部亞太總司副司長潘帕洛尼率領。潘帕洛尼去年二月曾率團在布魯塞爾與中方舉行年度人權對話。

據報導，歐盟代表團此行將在人權對話中，對多項中國人權狀況提出關切，包括西藏、新疆及香港等人權爭議問題。

報導稱，過往歐洲代表團很難獲准前往西藏這類地區進行考察或訪問，而布魯塞爾多年來一直指責北京在西藏侵犯人權行為，此次歐盟人權對話代表團獲准進入西藏，引起關注。

報導提到，歐盟去年在世界人權日發表聲明，指責北京在西藏的侵權活動，包括強制學生上寄宿學校及採集ＤＮＡ樣本，認定這進一步表明人權狀況的糟糕程度。

歐盟 香港 監獄

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