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美議員指控寧德時代強迫勞動 公司回應：虛假資訊

記者林茂仁／即時報導
寧德時代就美國國會議員指控發布英文聲明稱，相關指控毫無根據，完全是虛假資訊。（路透）
寧德時代就美國國會議員指控發布英文聲明稱，相關指控毫無根據，完全是虛假資訊。（路透）

五名美國國會議員提議，由於涉及新疆維吾爾族「強迫勞動」，應立即將全球最大的電動汽車電池製造商、福特汽車的合作夥伴寧德時代和福斯汽車部分擁有的電池公司國軒高科列入進口禁令名單。寧德時代就美國國會議員指控發布英文聲明稱，相關指控毫無根據，完全是虛假資訊。

寧德時代表示，信中引用的供應商資訊不準確且具有誤導性，其中信中一些供應商早已停止了業務往來，一些供應商從未產生業務往來，其餘供應商的業務關係與任何違反適用美國法律法規的行為完全無關。

寧德時代強調，寧德時代遵守最高的商業和道德標準，並制定有效的政策，以確保按照最高的全球標準建立負責任且可持續的供應鏈

公司建立了嚴格的採購內部管控，確保採購過程完全符合相關要求，並部署了CREDIT審計工具包，評估電池供應鏈上企業的可持續發展。

另一家受波及的企業國軒高科回應稱，任何關於公司存在使用強制勞動或與強制勞動相關的指控，都是毫無根據且絕對錯誤的。公司一向堅持尊重人權、保護員工權益的價值觀，對合作夥伴的選擇也是基於嚴格的審核機制和評估標準。

寧德時代此前在業績說明會上回應出海風險時曾表示，應對海外不確定性最重要的是客戶的認可，如果公司的產品、創新、可靠性，能夠助力客戶的產品在市場上做 出差異化，商業關係持續的時間會超過其他因素。商業關係從定點到量產到長期合作要 8—10年。

寧德時代高管在會上表示，海外的合作需要按照當地的法律法規進行，越來越多的人欣賞公司的方案， 我們不是去想辦法把人家的東西全搶走，而是跟人家分享 我們的好東西。

國軒高科在日前接待機構調研時也回應類似問題稱，目前美國新能源市場發展仍處於初期階段，整體需求尚有較大的增長空間，隨著公司海外產能的落地，將增強公司產品競爭力，以應對外部貿易環境的變化。

供應鏈 新疆 維吾爾

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