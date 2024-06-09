中歐人權對話本月重慶登場 歐方罕見獲准實地考察西藏

歐盟官員透露，歐中人權對話16日將於重慶登場，並罕見獲准實地考察西藏。圖為示意圖。(路透)

中歐關係近來由於反補貼調查陷入困局，然而，南華早報引述消息人士指，歐盟 與中國官方年度人權對話即將於本月舉行。值得注意的是，歐盟官員此次訪問中國的行程中還包括對西藏的實地考察。分析認為，在中國與歐盟關係出現愈來愈多爭議和摩擦之際，歐盟人權官員獲准前往西藏考察此舉「相當出人意料」。

據南華早報8日報導，歐盟發言人證實，此次中歐年度人權對話將於6月16日在重慶登場。而就此次訪中行，歐盟也向北京方面提出對西藏自治區進行實地考察的要求，以便瞭解當地的人權狀況，且歐盟還向北京提供一份希望考察的「監獄名單」。

歐盟對外事務部發言人馬斯拉里表示，「從目前的情況看，中國當局正在為歐盟對外事務部（EEAS）一些負責人權事務的官員安排一次對西藏的附加訪問。」

據了解，此次參與中歐人權對話的歐盟代表團將由歐盟對外事務部亞太總司副司長潘帕洛尼率領。美國之聲指，潘帕洛尼此前於去年2月亦曾率團在布魯塞爾與中方舉行年度人權對話。

南華早報提到，歐盟代表團此行將在人權對話中對多項中國人權狀況提出關切，其中包括西藏、新疆 以及香港 等中國人權爭議問題。

鑑於此，過往歐洲代表團通常很難獲准前往西藏這類地區進行考察或訪問，而布魯塞爾多年來一直指責北京當局在西藏侵犯人權的行為，因此此次歐盟人權對話代表團獲准進藏引起各界的特別關注，認為歐洲代表團能獲准進入該區域實屬罕見。

另，報導進一步提到，歐盟去年在世界人權日曾發表一份聲明提到，指責北京在西藏的侵權活動包括「強制學生上寄宿學校以及採集DNA樣本」，並認定「這進一步表明人權狀況的糟糕程度」。

該聲明還說，「歐盟持續呼籲讓獨立的國際專家、外國記者和外交官在有意義、無限制和無監視的情況下獲准訪問西藏、新疆和中國的其他地方。」

南華早報引述人權觀察（Human Rights Watch）5月發布的報告表示，中國政府自2016年以來「在西藏急劇加速遷移鄉下的村民和牧民」。該報告還說，中國當局常將這些「搬遷到數百公里以外地區」的搬遷解釋為自願行動，並且稱此類搬遷行動是為改善人民生活及保護生態環境。

對此，北京當局強烈否認在西藏有侵權行為，也否認有關在西藏限制宗教信仰的指控。北京甚至要求藏傳佛教要適應中國的背景和習慣。

此外，去年布魯塞爾舉行的人權對話結束後，歐盟在一份聲明中強調，談及「聯合國人權事務高級專員應就新疆人權狀況發布的一份報告，迫切實施報告提出的建議」。

歐盟當時發表的聲明還提出「香港和平集會和結社的自由以及言論自由的狀況惡化」等問題，並表示中方代表團則重點關注，歐盟難民和移民的狀況、待遇及歐盟內部出現的種族主義和排外主義。

公開資料顯示，每年一次的中國與歐盟人權對話於新冠疫情期間一度中斷，主要原因為當時雙方因人權問題互相頒布一系列針對對方的制裁措施，不過，在連續中斷對話三年後，最終於2022年雙方決定恢復人權對話。