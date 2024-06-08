中國「高考釘子戶」結束第28次考試：感覺不妙

圖為「高考釘子戶」梁實2018年展示他的准考證。(新華社)

中國正在舉行高考 （大學入學考試），57歲的梁實今天結束第28次高考，他走出考場後說「感覺情況不妙」。梁實這樣的「高考釘子戶」引來浪費資源的批評，專家則說「這是他的權利」。

極目新聞報導，四川高考今天結束，梁實走出成都考場後緊鎖眉頭，向媒體表示「感覺情況不妙」，可能要重演落榜的歷史。他嘆：「年年都失落，我都沒happy過。」

梁實還表示，如果成績出來後有可以接受的學校，他會選擇上大學，「哪怕是勉強的也去了算了」。

梁實1967年生，1983年起開始報名參加高考，至2023年已經參加過27次高考，均以失敗告終。去年他的總分是424分，當年四川的大學文科最低錄取分數是458分。

由於明年中國高考政策會有變化，考試內容也有所改變，梁實說，明年放棄的可能性大。

除了梁實，唐尚珺也是中國知名的「高考釘子戶」，他考過16次高考，曾經揚言非北京清華大學不念，社會上不乏質疑其浪費資源、占用名額的聲浪。

對於「高考釘子戶」，九派新聞引述浙江大學科舉學與考試研究中心主任劉海峰說：「我認為這是他的權利，實際上也不見得有什麼浪費。」

劉海峰表示，2001年，中國教育部 就放開政策，不限報考普通高等學校考生的年齡及是否結婚，這代表著大學從「精英教育」轉向「大眾化教育」。

他認為，將來也不會因此限制考大學的年齡，畢竟不斷重考的大齡考生只是極少數的人。

劉海峰說，每年有人考上大學但選擇出國讀書，或者有人放棄入讀選擇再考更好的學校，這都是個人的選擇。「大家認為浪費青春、浪費資源太可惜，可有的人大學畢業後多年窩在家也是浪費青春，這也是自己的選擇，你不能限制他不能宅在家裡。」

不過，劉海峰也坦言，唐尚珺放棄好幾所重點大學的錄取，只為了上北京清大的夢想，多數人還是希望他更實際一些，「否則長期考下去，總不是個辦法」。

放在中國古代，「高考釘子戶」並不奇怪。劉海峰說，歷史上，科舉制度就是徹底開放的性質，不僅本國人可以考，外國人也可以，考上同樣做官、同等待遇。

他說，研究統計顯示，中進士的平均年齡是35歲左右；明清時期中舉人的平均年齡是30歲作用。再向下一層，中秀才的年齡平均在22歲左右。

劉海峰指出，古人有「七十古來稀」的說法，35歲已是不小的年紀，而且大部分已成家。科舉制度既然允許，許多考生就持續考了相當長的時間。「儒林外史」的作者吳敬梓多次參加鄉試；「聊齋志異」的作者蒲松齡參加了十次鄉試，從23歲考到62歲，前後近40年。

劉海峰還指出，中國科舉考試史年齡最大的考生出現在清朝道光年間，是當時102歲的陸雲從，這樣的人就算考上也不可能做官，但他持續考試是一種「非功利行為」，因此道光皇帝欽賜他舉人科名。

劉海峰說，有些長者上大學就是為了受高等教育的權利，想實現一個大學夢，不用過多指責。