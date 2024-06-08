「中巴聯合聲明」發布：聯大2758號決議權威性不容挑戰

中國與巴基斯坦發布的聯合聲明，特別強調聯合國2758號決議權威性不容挑戰。圖為中國國家主席習近平（右）7日在北京人民大會堂會見巴基斯坦總理夏巴茲。（新華社）

巴基斯坦總理夏巴茲（Shahbaz Sharif）6日至8日到訪北京，期間與多位中共 領導人會面，而雙方發布的聯合聲明，特別就涉台議題表態，強調「聯合國 大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰」。

根據央視新聞8日晚間發布的中國與巴基斯坦聯合聲明全文，聲明提到中巴兩國是全天候戰略合作夥伴和「鐵杆」朋友，「兩國關係歷經國際風雲變幻考驗，堅如磐石、穩如泰山」，雙方政治互信牢不可破，各領域務實合作成果豐碩，就國際和地區事務保持密切協作。雙方將繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展中巴關係，採取有效舉措維護中巴兩國共同利益。

除了中巴經濟走廊建設的諸多內容外，在軍事上，聯合聲明提到雙方對兩國軍隊長期保持高度互信、開展密切協作、提升合作水平感到滿意，強調「不斷強化中巴戰略防務安全合作對維護地區和平穩定、確保地區戰略平衡具有不可替代的重要作用」。雙方同意保持兩軍高層交流互訪勢頭，不斷提升聯演聯訓和軍事技術交流合作水平。

聯合聲明總共有32項，涉台議題被擺到第6項，雙方強調聯合國大會第2758號決議「權威性不容質疑和挑戰」。巴基斯坦重申堅定奉行一個中國原則，「台灣是中華人 民共和國領土不可分割的一部分，堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的『台灣獨立』」。並允諾將在涉疆、涉藏、涉港、南海等問題上「堅定支持中國」。

中國官方近期對於聯合國大會2758號聲明日益重視，不久前5月31日突尼西亞與中國發表的「關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」也提到，突方重申遵守1971年10月25日通過的聯大第2758號決議，「該決議強調一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，突尼西亞「支持中國在其全境行使主權，支持中國為實現國家統一和捍衛核心利益所作努力」。