阻「人文脫鉤」 中學者倡對美作家和記者「再接觸」

美中人文領域脫鉤趨勢，近期收到不少學者重視，有中國學者建議中國方面與美國媒體記者進行「再接觸」。圖為第14屆中美旅遊高層對話5月22日在陝西西安開幕。（新華社）

中國與美國之間的人文交流，受到疫情 與雙邊關係衝擊甚廣，近期學術團體組織眾多學者，一齊呼籲改變雙方人員領域交流的脫鉤趨勢，其中復旦大學學者趙明昊呼籲中國，需要想辦法與一些美國作家、媒體記者和評論員展開「再接觸」。

新媒體智庫「海外看世界」近日刊出諸多學者對於美中人文交流脫鉤趨勢的分析與建言，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊撰文指出，美國國務院 至今沒有取消赴中國的旅行警告，導致很多美國家長擔心孩子會在中國被「非法拘禁」。

他強調，加強人文交流是避免中美走向更激烈對抗的必要條件，但這不能只是靠政府的力量，「關鍵在於如何解決阻礙中美人文交流的深層次挑戰」。

趙明昊認為，美國不是鐵板一塊，「不宜把對中國有不滿、有批評的人士等同于『反華』勢力或是極端鷹派」。中國方面近期重點針對美國的商業界、戰略界的人士加大交往力度，「但是似還缺乏對美國文化界人士的重視」，他建議，需要想辦法與一些美國作家、媒體記者和評論員展開「再接觸」，「自信的中國應有不畏懼刁鑽問題、質疑不滿的勇氣」，在對外交往和國際傳播中實現高品質的「資訊供給」。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東則在文章中指出，美國的入境關口現在已經成為一個「令人談虎色變的場所」，即使那些安全入境的也會在悄悄鬆口氣的同時，也會對在美餘下的日子是否一切順利忐忑不安，「畢竟還有一道離境的關卡」。對於美國政府對中國學者學生施加如此大規模的壓制和霸凌，他直言這就是「要和中國脫鉤」，「更深層的原因是相信中國在中美交往中獲益更多，因此斷絕這一管道雖然可能導致雙輸，但認為中國輸的更多」。

他認為，美方在這一過程中雖然掌握著主動，但並不意味著自己不會成為受害者，他指，美國阻斷中美人文交往，也可能導致美國的「知華人物」越來越少，對政府決策的科學性帶來重大負面影響。從小方面來看，「幾乎所有被關小黑屋的中國人，都會成為堅定的反美者」，長此以往美國將不再是中國留學首選國，這對美國的負面影響顯而易見。

海外看世界主編、美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝示警，美國在人文領域的對中國脫鉤和麥卡錫 主義回潮是一種釜底抽薪的做法，「對中美關係造成的危害並不亞於已經愈演愈烈的貿易戰和科技戰，同時也已經外溢到中日關係和中歐關係」。