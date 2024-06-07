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聯大通過中國提案 決議6月10日為「文明對話國際日」

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)
中國常駐聯合國代表傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)

據中國常駐聯合國代表團網站，當地時間6月7日，第78屆聯大協商一致通過中國提出的設立文明對話國際日決議。並決定將6月10日設立為文明對話國際日。

據該網訊息，決議明確，所有文明成就都是人類社會的共同財富，倡導尊重文明多樣性，突顯文明對話對於維護世界和平、促進共同發展、增進人類福祉、實現共同進步的重要作用，倡導不同文明間的平等對話和相互尊重，充分體現中國國家主席習近平提出的全球文明倡議的核心要義。

中國常駐聯合國代表傅聰向聯大全會介紹決議草案時表示，當前多重危機挑戰交織疊加，世界進入新的動盪變革期，人類社會再次來到歷史的十字路口。在此背景下，中方倡議聯大設立文明對話國際日，旨在充分發揮文明對話對於消除歧視偏見、增進理解信任、促進民心相通、加強團結合作的重要作用，為人類社會團結應對共同挑戰注入正能量。

他說，這體現了中國對多邊主義和聯合國工作的堅定支持，體現了中國在百年大變局中的大國擔當。

傅聰表示，決議邀請聯合國會員國、聯合國各機構等慶祝該國際日。中方鼓勵各方根據聯大決議規定，舉行豐富多彩的國際日慶祝活動，倡導尊重文明多樣性，弘揚全人類共同價值，重視文明的傳承和創新，積極推動人文交流與合作，實現人類文明共同繁榮進步。

傅聰在決議通過後接受記者採訪時強調，中國國家主席習近平去年3月提出全球文明倡議，向世界發出深入推動文明交流互鑑、促進人類社會文明進步的真誠呼籲，得到國際社會積極呼應。國際社會一致支持聯大設立文明對話國際日，充分證明全球文明倡議順應時代潮流、契合時代需求，充分顯示中國理念和中國方案正越來越多的成為國際共識。

聯合國 習近平 歧視

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