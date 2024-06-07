中國4海警船巡航釣魚台罕見搭載機關砲 日本嚴正抗議

中國海警7日再派出艦艇編隊赴釣魚台領海內巡航，日方指出，此次中國海警的4艘船隻全都搭載類似機關炮裝置，日本內閣官房長官林芳正表示，已通過外交渠道（向中方）提出「嚴正抗議」。圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）

中國海警7日再派出艦艇編隊赴釣魚台 領海內巡航，並稱是「依法所進行的維權巡航」。日本 第11管區海上保安總部隨後通報指出，此次中國海警局的4艘船隻全都搭載類似機關炮裝置。這是2016年8月以來首度有4艘以上搭載機關炮的船隻航行，日方對此「嚴正抗議」，中國海警則回應，這是「反制日方近期一系列消極舉動的必要措施」，強調將加強執法力度，「堅決挫敗一切侵權挑釁圖謀」。

中國海警7日上午10點左右透過微博 宣布，「6月7日，中國海警2501艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航」，並稱這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。

日本共同社報導，日本第11管區海上保安總部表示，7日上午10點半過後，中國海警局的4艘搭載類似機關炮裝置的船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海，並在中午12點10分多均駛離了領海，進入外側的毗連區。

日本海上保安總部更指出，巡航的4艘中國海警船隻皆有搭載機關炮裝置。上一次出現4艘以上搭載機關炮的船隻在毗連區內航行是在2016年8月6至9日期間，最多時有7艘。而最近多為4艘一起航行而其中1艘搭載的情況，駛入領海的4艘全部搭載是首次。

日本海上保安總部並指，這是5月24日以來再次有中國公務船駛入尖閣周邊領海，為今年第18天。包括毗連區在內，在尖閣周邊連續169天發現中國公務船，刷新了日本政府2012年9月將尖閣諸島國有化後的最長連續天數紀錄。

對此，日本內閣官房長官林芳正7日表示，「非常遺憾，無法接受」，並稱已通過外交渠道提出「嚴正抗議」，呼籲中方船艦迅速離開該區。

對此，中國海警局發言人甘羽7日傍晚表示，中國海警2501編隊在「我釣魚島領海內依法開展維權巡航活動」，這是維護國家主權、安全和海洋權益的例行行動，是維護區域和平穩定、反制日方近期一系列消極舉動的必要措施。

甘羽還表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們奉勸日方謹慎行、反躬自省、停止挑釁，中國海警將依法加強在中國管轄海域的巡航執法力度，堅決挫敗一切侵權挑釁圖謀」。

值得一提的是，就在6日，日本、美國和南韓的海上執法船隻於日本海岸進行了首次三方演習，分析認為，三國加強了海事合作，以應對中國在推動其領土主張方面日益強勢的舉動。日本海上保安廳表示，演習基於從一艘韓國船隻上營救船員的假設場景，這艘韓國船隻在與另一艘船相撞後起火，來自每個國家的巡邏艦和兩架直升機在京都府舞鶴北部海岸附近海域加入了搜救行動。