我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「別碰她」倫敦車站再現鋼琴家與中國人衝突？

2次沒付管理費 兇狠業主協會賤價拍賣她的房子

面臨美歐抵制 中國喊話日本展開新能源產業合作

中央社台北6日電
中國新能源產品面臨美歐抵制之際，中國駐日本大使吳江浩今天發文向日方喊話，中日展開新能源產業合作符合雙方共同利益。圖為中國吉利電動車在北京一個車展上展出。(美聯社)
中國新能源產品面臨美歐抵制之際，中國駐日本大使吳江浩今天發文向日方喊話，中日展開新能源產業合作符合雙方共同利益。圖為中國吉利電動車在北京一個車展上展出。(美聯社)

中國新能源產品面臨美歐抵制之際，中國駐日本大使吳江浩今天發文向日方喊話，中日展開新能源產業合作符合雙方共同利益。他說，美國以「產能過剩」名義限制進口，日本應該對此「感同身受」。

據中國駐日本大使館網站，吳江浩6日在「日本經濟新聞」發表題為「中日開展新能源產業合作符合雙方共同利益」的署名文章。

他說，以新能源汽車、鋰電池、太陽能產品為代表的「新三樣」產業，既為中國經濟注入強勁動力，也服務全球經濟復甦和綠色低碳發展。

中國去年首度超越日本成為全球最大汽車出口國。

吳江浩稱，中國新能源產業沒有「產能過剩」。中國新能源汽車主要供給國內市場，並未大規模對外輸出。2023年汽車外銷比僅為15.9%，大大低於德國和日本的75.6%和51.6%。

他並稱，中國是14億人口的大國，產業門類齊全，各行業都在快速發展，「我們沒有那麼多錢來搞補貼」。中國對國內市場新能源汽車的購置補貼已經在2022年底結束。

吳江浩還稱，中國新能源汽車既未「低價傾銷」，也不存在「去庫存」問題。2023年中國電動汽車在歐洲平均售價超過3.1萬歐元（約3.3萬美元），高於中國國內售價。就中國國內而言，小米新能源汽車SU7基本款價格400萬日元（約2.5萬美元）左右，交付期長達7至8個月，一車難求。總體看，價格不低，無庫存積壓。

他提到，對中國新能源產業「產能過剩」的指責是雙重標準。近日，七大工業國集團（G7）財長會聲稱對中國全面利用非市場政策和做法表示擔憂，這種指責是不成立的。美國對本土生產的新能源汽車每輛提供最高7500美元的稅收抵免；德國為英特爾、台積電晶片工廠分別提供100億和50億歐元補貼；日本為新建半導體工廠撥出4兆日元補貼預算。

吳江浩還提到，以「產能過剩」名義限制進口實為貿易保護主義。美國通膨削減法案充斥歧視性條款，美盟友也未能倖免。美方不久前還罔顧世貿組織裁決，進一步提高中國新能源產品加徵關稅，幾乎堵死了這些產品進入美國的大門。「日本經歷多輪日美貿易摩擦，非常熟悉美國競爭不過就炮製罪名橫加打壓的套路，應該對此感同身受。」

他還說，上個世紀80年代起，日本等外國汽車大量進入中國市場，「車到山前必有路，有路必有豐田車」的廣告詞在中國家喻戶曉。時至今日，中國的道路上還隨處可見大量外國品牌汽車。但中國沒有人抱怨什麼「產能過剩」，因為大家知道這就是市場經濟。中國人開了幾十年外國車，現在國產汽車產業剛有起色，就遭受各種無理指責，這是不公平的。

吳江浩說，中日展開新能源合作符合雙方共同利益。中日兩國產業鏈、供應鏈緊密相聯。據報導，最近豐田與騰訊、日產與東風、本田與華為分別就生產新能源汽車確定戰略合作關係，以維持和提升在中國市場的銷售份額，「我們對此是歡迎的」。中方也讚賞日本消費者歡迎比亞迪進入日本市場。

他最後表示，希望中日兩國企業抓住全球綠色轉型機遇，共同增強市場競爭力，為全球綠色低碳和可持續發展做出更大貢獻。

日本 豐田 德國

上一則

中國50年超長期特別國債14日發行 總額48億

延伸閱讀

喵星人的天堂 日本田代島景觀獨特

喵星人的天堂 日本田代島景觀獨特
中國報告顯示近海放射性核素未異常 仍禁日本水產品

中國報告顯示近海放射性核素未異常 仍禁日本水產品
普亭：俄日和平條約仍不具談判條件 除非日本改變對烏立場

普亭：俄日和平條約仍不具談判條件 除非日本改變對烏立場
繼豐田與山葉發動機後 鈴木汽車被日本官方檢查

繼豐田與山葉發動機後 鈴木汽車被日本官方檢查

熱門新聞

王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
武漢金凰珠寶。(取材自財新網)

武漢金凰珠寶瞞天過海 金包銅騙到250億元 主嫌判無期

2024-06-02 09:30

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」
史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為