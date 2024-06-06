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貴州女商人向政府討債被捕 當地官方宣告不起訴

記者廖士鋒／即時報導
女商人馬藝珈伊與貴州地方政府的債務糾紛，備受外界關注。（圖／取自中國經營網）
女商人馬藝珈伊與貴州地方政府的債務糾紛，備受外界關注。（圖／取自中國經營網）

大陸地方債務近年的發展，導致一些建設款項並未給付，並釀成官民糾紛。貴州商人馬藝珈伊先前披露自己承包的工程，遭貴州當地政府積欠近10億台幣規模的工程款，且討債後被捕，受到廣泛關注，最新消息是，貴州省的聯合調查組發布情況指，對馬藝珈伊與律師做出不起訴處分，當地「項目業主」也已歸還3,000餘萬人民幣的欠款。

據貴州發布6日消息，貴州省聯合調查組發布情況通報，就馬藝珈伊討債被捕案指出，經檢察機關審查查明，因馬藝珈伊與六盤水市水城區項目業主方存在債務糾紛，為向區政府施壓以實現訴求，2022年10月至11月，2023年9月至10月，經代理律師唐某、代理人侯某濤（2023年5月註銷律師執業證書）先後提議並商馬藝珈伊同意，雇傭耿某東、方某兵等人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、GPS定位器跟蹤等手段，實施非法獲取公民個人資訊，並郵寄帶有威脅性質信件等行為，侵犯了公民個人隱私和生活安寧。

通報指出，考慮到其犯罪情節輕微，到案後均認罪悔罪，可不予刑罰處罰，依據大陸「刑事訴訟法」第177條第二款規定，決定對該5人作相對不起訴處理。馬藝珈伊、侯某濤、唐某夥同屈某東等10人實施尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為，情節顯著輕微，可不以犯罪論處，依據「刑事訴訟法」第177條第一款規定，決定對屈某東等10人作法定不起訴處理。

官方通報還提到，6月6日，檢察機關已向上述人員公開宣布了不起訴處理決定，並對馬藝珈伊等5人進行了訓誡，對屈某東等10人進行了批評教育，「上述人員均表示悔罪悔過」。

就外界高度關注的欠款部分，通報提到，聯合調查組委託協力廠商會計師事務所對涉案相關債權債務情況進行了專項審核。馬藝珈伊承建的10個項目中，已經法院審判、仲裁裁決確認或者雙方達成一致的有7個，應付工程款人民幣1億1,877.45萬元（約合1639萬美元），「項目業主方」於案發前已支付8,821.1萬元（約合1218萬美元），欠付的3,056.35萬元（約422萬美元）已於2024年5月17日支付完畢。

另外3個停建未完工項目，通報則提到「因項目管理混亂，項目所完成工程量短期難以準確核算，項目業主方已於案發前支付工程款5549.34萬元（約766萬美元），相關糾紛仍處在民事訴訟程式依法審理之中」。

公開資料顯示，馬藝珈伊討債被捕事件，始於中國經營報2月26日的披露，她為貴州六盤水承建易地扶貧搬遷工程、幼稚園、小學等10個政府項目後（項目業主為當地政府的平台公司），持續討要工程款8年，六盤水市水城區政府共欠企業約2.2億元（約合3036萬美元），區政府一度提出以1,200萬元（約166萬美元）化解所有債務，被馬藝珈伊和代理律師拒絕，隨即當事人與律師被地方政府以尋釁滋事罪名刑事拘留。

水城區人民政府網曾在2月27日通報指出，六盤水市水城區政府共欠企業約2.2億元，以及區裡要以1200萬元化解所有2億餘元的債務的報導均不屬實，強調上述幾人因為涉嫌侵犯公民個人資訊罪以及尋釁滋事罪，被依法逮捕。

至於債務方面，水城區政府當時指出，上述10個項目共計金額約1億6,332.71萬元（約2254萬美元），目前已支付1億4,670.6萬元（約2025萬美元），支付比例89.82%。不過對照2月水城區政府的通報以及6月貴州省聯合調查組通報，帳目方面官方的統計並不一致。

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