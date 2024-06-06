中國報告顯示近海放射性核素未異常 仍禁日本水產品

中國外交部仍對日本水產品所採取禁止進口的措施。圖為北京市場的海鮮攤位。(歐新社)

中國生態環境部昨天發布報告顯示，中國近海海域海水和海洋生物中的人工放射性核素活度濃度未見異常。對此，中國外交部今天仍稱，對日本 水產品所採取禁止進口的措施，「完全合理合法」。

環球網報導，今天在中國外交部例行記者會上，日本時事通訊社記者提問稱，近日發布的「2023中國生態環境狀況公報」顯示，中國近海海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常。這是否意味著福島核處理水對海洋環境並未造成影響？中方是否考慮近期恢復日本的海產品進口？

中國外交部發言人毛寧回應稱，有關生態環境部的報告，具體情況建議要向生態環境部了解。

毛寧並稱，作為原則，中方反對日本福島「核污染水」排海的立場是一貫的，也非常明確。中方出於保護民眾安全和健康，對日本的水產品採取了必要的措施，這是完全合理合法的。希望日方能夠認真對待國際社會的關切，採取負責任的態度處理福島「核污染水」。

日本2023年8月底開始將福島核處理水排海後，中國持續表達強烈反對立場，並因此全面暫停日本水產品進口。

中國生態環境部網站5日發布「2023中國生態環境狀況公報」，其中在「輻射環境」中提到，「近海海域海水和海洋生物中天然放射性核素活度濃度處於本底水平，人工放射性核素活度濃度未見異常」。

報告並指出，近海海域海水中鍶-90和銫-137等相關人工放射性核素活度濃度遠低於「海水水質標準」，海洋生物中鍶-90和銫-137等相關人工放射性核素活度濃度遠低於「食品中放射性物質限制濃度標準」。