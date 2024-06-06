中國1342萬人高考明登場 多地啟用AI監考

廣東今年將使用AI巡考系統，可以透過圖片和影像數據，檢測考場是否存在作弊，抄襲行為，一檢測到異常，就會發出警報，提醒監考老師採取措施。（取材自廣州日報）

中國一年一度的「高考 」將於明、後（7、8日）兩天登場，今年共有1342萬名考生報考，創歷史新高，且隨近年AI 技術演進，廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考。中國教育部 強調，要織細織密高科技作弊防護網。

中國「高考」全名為普通高等學校招生全國統一考試，是中國重要的全國性考試之一，為普通高等學校（大學、學院、職業技術學校、專科學校等）的招生考試。

中國經營報報導，今年中國高考有1342萬名考生報考，比去年增加51萬人，創歷史新高，也是2018年以來，高考報名人數連續第7年成長。

相較去年，中國教育部今年指出，要積極推進高考考場即時智慧巡查和保密室即時智慧巡檢，進一步織細織密高科技作弊防護網。在此之下，中國多地將啟用AI技術協助監考。

廣東省教育考試院4日發布，今年高考考場啟用即時智慧巡查系統，運用AI技術監控考試違規行為。廣州日報報導，目前廣東已為386個高考點部署AI實時智能巡考系統，考試過程中，系統可以透過影像和視訊數據，偵測考場作弊、抄襲等異常行為。

海南也發布今年將採用新的輔助措施，即運用AI技術及時發現和預警違規違紀行為，同時，繼續實施智慧安檢門，和無線電信號全覆蓋、可疑信號全壓制、手機不帶入考點等防護措施。

北京日報報導，今年北京高考將升級考場的智慧巡查系統，視訊監控辨識將更加敏感，可快速辨識考生疑似違規行為，任何一個小動作都有可能被辨識出來。同時，繼續設置智慧安檢門及人工安檢。

日前中國高考試卷從北京出發，送往各省時，官方就採取AI技術即時跟蹤試卷行蹤；另一方面，中國多地近日也發布「禁娛令」，確保考生不受干擾，例如甘肅西和縣文體廣電和旅遊局通知，6月2日8時至6月9日20時，該縣城所有KTV、網咖、酒吧等文化娛樂場所全部停止營業。