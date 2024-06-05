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碧桂園擬出售長鑫存儲換現金來還債

記者林茂仁／即時報導
碧桂園擬出售長鑫存儲換現金償債。（路透）
碧桂園擬出售長鑫存儲換現金償債。（路透）

碧桂園正尋求出售持有的長鑫存儲技術公司的股份，籌資約人民幣20億元（約2.8億美元），以用於償還債務。目前碧桂園間接持有長鑫存儲的股權價值約人民幣27億元（約3.7億美元）。

對於出售長鑫存儲股權一事，碧桂園內部人士證實確有此事，同時表示，公司致力於探索各種策略以優化資產負債結構，包括對資產組合的審慎評估和潛在的資產處置機會。若有任何實質性進展或具體決策，公司將按照相關規定，及時向市場披露。

據天眼查資料，碧桂園通過佛山市南海區匯碧五號股權投資合夥企業（有限合夥）持有長鑫科技集團股份有限公司（以下簡稱長鑫科技）1.6805%的股份，目前長鑫科技持有長鑫存儲100%的股權，也就是說，碧桂園間接持有長鑫存儲1.6805%的股份。

據官方網站顯示，長鑫存儲是一家一體化記憶體製造公司，專注於動態隨機存取存儲晶片(DRAM)的設計、研發、生產和銷售。創立於2016年，長鑫存儲總部位於安徽合肥，在國內外擁有多個研發中心和分支機搆。

今年3月28日，兆易創新發佈公告，擬對長鑫科技進行人民幣15億元的戰略增資，增資完成後，兆易創新將持有長鑫科技約1.88%的股權。在本輪增資前，兆易創新持有長鑫科技約0.95%股權，這意味著長鑫科技的估值由此前的1399.8億元增至1612.9億元。

以3月份的長鑫科技的估值推算，碧桂園持有的1.6805%股份對應的估值約為人民幣27.1億元。

碧桂園近年飽受資金吃緊之苦，尤其銷售不及預期也影響債務，今年4月，碧桂園對旗下三支已經展期成功的債券─21碧地01、21碧地02和21碧地04二次展期，展期方案獲得通過。

碧桂園計畫將三支債券9月前尚未支付的利息或者本金推遲至9月支付。碧桂園此前曾表示，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥承壓等原因資金尚未全額到位，盡最大努力籌措資金。

碧桂園指出，由於房地產行業持續波動，公司面臨的經營環境日趨複雜嚴峻，公司全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，無法按時支付。

碧桂園 債券 投資

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