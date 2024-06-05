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青海在建特長隧道塌陷事故 被困3人全部罹難

記者謝守真／即時報導
青海互助北山特長隧道塌陷事故搜救結束，被困3人全部遇難。圖／取自央視新聞
青海互助北山特長隧道塌陷事故搜救結束，被困3人全部遇難。圖／取自央視新聞

中國青海省海東市互助土族自治縣一處在建隧道4日傳出塌陷事故，5日早，青海省海東市互助縣委宣傳部表示，截至當日3時12分，在省市縣相關部門的全力搜救下，青海加西公路在建特長隧道塌方事故3名被困人員已全部找到，經確認均無生命體徵，正在進行善後處置。具體事故原因目前仍在進一步調查了解中。

中新社指出，上述塌陷事故發生於青海省海東市互助土族自治縣、在建的加西公路JX-1標互助北山特長隧道右洞。4日15時38分許，當局水電四局青海加西公路JX-1標總承包部報告稱，青海加西公路JX-1標互助北山特長隧道（在建）右洞突發塌方，導致3名施工人員被困失聯。

報導還指，5日1時許，該隧道入口處當時可見，緊急通訊車、消防救援車等數十輛車的車燈將隧道洞口點亮，時有拉運塌方石渣的卡車駛入隧道。而一旁數十頂救援帳篷已搭起，公安、消防、緊急、通訊等救援人員匆忙出入。當時隧道內部路面泥濘濕滑，隧道兩側停靠各類施工作業車。

而在距離洞口約3公里處，顯示事發現場塌方區域斷面相對較窄，隧道頂部搭建的部分設施被損毀，不時有石塊跌落，身著「中國水電四局」反光背心的工作人員正指揮一台挖土機清理兩側堆積的石料，相隔不遠處的救援現場有警燈閃爍。現場一名作業人員當時表示，隧道內部仍有塌方隱憂。

據中國央視新聞，海東市互助縣相關部門表示，將妥善做好遇難人員善後、家屬安撫、幫扶救助等工作，積極回應社會關切；責令涉事企業停業整頓；以建築施工、工礦企業、道路交通等領域為重點，迅速開展安全隱患大排查大整治。

另，環球網指出，青海加西公路項目是青海省交通運輸「十三五」重點規劃項目，也是西寧至蘭州的「第二通道」。加西公路起於青海省海東市互助土族自治縣加定鎮，終點位於海北藏族自治州海晏縣西海鎮，項目全長215公里，是青海省公路網規劃中的一條重要聯絡線。

據了解，加西公路互助北山特長隧道全長1,1177公尺，是該省目前興建中最長公路隧道。該隧道洞底最大埋深769公尺，存在高地應力和大變形，同時穿越7條斷層破碎帶，地質條件複雜多變，施工風險高、難度高。

青海加西公路互助北山特長隧道全長1,1177公尺，是該省目前興建中最長公路隧道。...
青海加西公路互助北山特長隧道全長1,1177公尺，是該省目前興建中最長公路隧道。該隧道洞底最大埋深769公尺，存在高地應力和大變形，同時穿越7條斷層破碎帶，地質條件複雜多變，施工風險高、難度高。圖／取自中新社

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