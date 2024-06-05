港珠寶商周大福深圳廠突停工停產 員工喊：沒地方可養老

香港知名知名黃金零售商周大福遭傳出其深圳工廠無預警停工停產。多名遭到遣散的員工錯愕稱，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。路透

香港知名知名黃金零售商周大福遭傳出其深圳工廠無預警停工停產。陸媒引述網傳通知截圖指，因市場環境變化，公司決定將北山工廠相關業務及資產轉移。據悉，6月1日起，有關生產製造業務已開始停工停產。多名遭到遣散的員工無奈稱，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。相關消息一出，「周大福深圳工廠停工停產」即衝上微博 熱搜。

據上海報業集團旗下《藍鯨財經》報導，周大福於近日發出上述「停工待崗通知」提到，因市場環境變化，基於公司發展策略調整、業務生產轉型需要，公司股東決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。本公司生產製造業務於2024年6月1日開始停工停產，停工停產期限及後續安排視市場環境及集團計畫等情況確定，本公司將另行通知。

由於深圳工廠關閉非常突然，多位被遣散員工接到通知時表示錯愕，並稱感覺迷茫，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。有員工透露，此次工廠關閉為「搬遷式裁員」，而周大福為員工提供了兩種方案，其一為拿賠償金解約；另一種方案為順德方案，深圳廠區員工可選擇隨遷至順德。

而一名在周大福工作長達十年以上的員工指出，拿賠償金的話是N+3。至於順德方案補償金不多，不超過人民幣3萬元，不論做了多少年都是一樣，不過去順德做不做的下去是個人問題，順德廠人數實際上已飽和，「可能也不需要我們這邊的人」。

藍鯨財經分析指出，金飾屬於非必須消費品，在當前價格高點下，消費者寧願延後消費或尋找更具性價比的購金途徑。世界黃金協會數據顯示，與2023年同期的高基數相比，今年首季中國市場金飾消費年減6%至184噸。具體至周大福，據周大福所公開的截至2024年3月31日止三個月未經審核主要經營數據，中國珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售減少19.5%，港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金飾品類別的同店銷售於季內減少27.2%。

新華社2021年曾指出，周大福在中國共有3個工廠分別位於深圳、佛山順德與武漢 黃陂，「順德是高品質、高附加價值的生產基地，深圳以研發為主，武漢則定位於綜合性的珠寶生態產業園區」。據悉，周大福集團員工超過2萬8,700人，其中83.7%的員工位在中國。